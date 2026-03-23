Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Francisca CadenasTiroteosConcurso torrijas
instagram

Suceso

Herido grave un motorista de 53 años en un accidente en Badajoz

El varón ha sufrido una fractura de miembro inferior y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz

Hospital Universitario de Badajoz.

Hospital Universitario de Badajoz. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Un hombre de 53 años ha resultado herido grave este lunes tras sufrir un accidente de moto en la avenida Vicente Marcelo Nessi de Badajoz.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, recibió una llamada de alerta pasadas las 13.30 horas.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron una unidad medicalizada de atención rápida y una patrulla de la Policía Local.

Noticias relacionadas

Fractura de miembro inferior

Como consecuencia del accidente, el varón ha sufrido una fractura de miembro inferior, por lo que ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz, donde ha ingresado en estado grave.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pacense logra el primer puesto de Extremadura en el MIR: 'Después de tanto tiempo de trabajo, reconforta saber que el esfuerzo se ve recompensado
  2. Una jueza de Badajoz se sienta en el banquillo acusada de prevaricación
  3. El Perpetuo Socorro y el Materno Infantil contarán con una modernización energética integral y una renovación de sus instalaciones
  4. La Diputación de Badajoz iniciará en abril la rehabilitación del edificio más antiguo del Muba con 3,5 millones
  5. No basurices tu ropa': Promedio lanza una campaña para fomentar el reciclaje de textiles en la provincia de Badajoz
  6. El ayuntamiento volverá a instalar una gran carpa para celebrar la X Fiesta de la Primavera de Monesterio
  7. Aparatoso accidente de tráfico en el puente de la Universidad en Badajoz con tres vehículos implicados y un positivo en alcohol
  8. Un coche se lleva una farola y acaba volcando en el polígono el Nevero de Badajoz

Fundación CB ofrece un taller para aprender a hacer torrijas

Fundación CB ofrece un taller para aprender a hacer torrijas

La obra teatral ‘25 de marzo de 1936’ llega a Mérida para revivir la memoria democrática

La obra teatral ‘25 de marzo de 1936’ llega a Mérida para revivir la memoria democrática

El retailer off-price TK Maxx abre las puertas de su primera tienda en España

El retailer off-price TK Maxx abre las puertas de su primera tienda en España

El retailer off-price TK Maxx abre las puertas de su primera tienda en España

Más allá del láser: así es la inteligencia artificial de Dyson que revoluciona el mapeo y la limpieza

Más allá del láser: así es la inteligencia artificial de Dyson que revoluciona el mapeo y la limpieza

Montealto estrena el primero de los seis nuevos parques infantiles de Mérida

Montealto estrena el primero de los seis nuevos parques infantiles de Mérida

Vídeo | Así ha sido la presentación de las ferias de empleo y emprendimiento este lunes en la Cámara de Comercio de Badajoz

Tracking Pixel Contents