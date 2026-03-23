Suceso
Herido grave un motorista de 53 años en un accidente en Badajoz
El varón ha sufrido una fractura de miembro inferior y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz
Un hombre de 53 años ha resultado herido grave este lunes tras sufrir un accidente de moto en la avenida Vicente Marcelo Nessi de Badajoz.
Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, recibió una llamada de alerta pasadas las 13.30 horas.
Hasta el lugar del suceso se desplazaron una unidad medicalizada de atención rápida y una patrulla de la Policía Local.
Fractura de miembro inferior
Como consecuencia del accidente, el varón ha sufrido una fractura de miembro inferior, por lo que ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz, donde ha ingresado en estado grave.
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