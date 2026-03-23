Jaleo Vintage vuelve a Badajoz: la "tienda vintage más loca de España" vuelve con toda la ropa a 10 euros

Jaleo Village vuelve a Badajoz. La "tienda vintage más loca de España" aterriza este fin de semana en la ciudad con una propuesta que promete atraer a los amantes de la moda de segunda mano: todas las prendas a un precio único de 10 euros.

La fiebre por lo vintage no deja de crecer. Cada vez son más las personas que apuestan por dar una segunda vida a la ropa. En ese contexto, este evento regresa con una amplia selección de prendas, variedad de estilos, todas las tallas y reposición constante durante toda la jornada para que siempre haya nuevas piezas entre las que buscar.

Durante tres días, los asistentes podrán rebuscar entre auténticas 'joyitas' vintage, probarse ropa y renovar el armario sin gastar demasiado,

¿Cuándo será?

Jaleo Village se celebrará los días 27, 28 y 29 de marzo en el Hotel AC Badajoz, en horario ininterrumpido de 10.00 a 21.00 horas.

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La entrada será gratuita, aunque también habrá opción VIP para quienes quieran saltarse la cola, con acceso disponible a través del enlace en sus redes sociales.