La plaza de España de Badajoz se transforma para Semana Santa: montan la carrera oficial que llega con cambios

La ciudad se transforma a pocos días de que dé comienzo la programación oficial de la Semana Santa 2026. No solo en las iglesias la actividad es frenética, también en las calles de Badajoz se redoblan esfuerzos para que el domingo den comienzo las procesiones que hacen carrera oficial.

Precisamente, la plaza de España está inmersa en un cambio profundo para que desde el día 29 de marzo 14 procesiones realicen la estación de penitencia en la Catedral de Badajoz.

Cambios

Este año la carrera oficial llega con importantes cambios. El trazado de este momento central de cada procesión se verá alterado. Los últimos años la carrera oficial recorría parte del perímetro del mencionado templo. De esta forma, además de la puerta principal, muchas de las cofradías avanzaban por el lateral de la catedral, junto a la puerta del cordero. Este año, el ayuntamiento y la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Badajoz han determinado que este lateral se libere y los desfiles procesionales transiten por la calzada.

"Este año retiramos la parte interna de la plaza, por el lateral de la catedral, y la carrera oficial pasará por la calzada", explica Laura García Alzás, presidenta de la agrupación. De esta manera, los distintos cortejos avanzarán entre el ayuntamiento y la calle Meléndez Valdés por la zona del tráfico rodado.

Menos sillas y menos altura

Los últimos años, también en 2025, se instalaron unas 800 sillas. En esta ocasión, serán 600 al eliminar los asientos que se encontraban en la parte lateral del templo. Eso sí, se colocarán "más sillas en el entorno de la puerta principal de la catedral". Otro de los aspectos que va a cambiar será la altura de las plataformas en las que se posicionaban las sillas. "Tendrán menos altura las gradas para permitir la visibilidad de los que no estén sentados", explica García Alzás. Por ello, los operarios municipales están instalando tarimas de inferior altura y las sillas se distribuirán de manera diferente para facilitar la visión al resto de público.

La decisión parte "principalmente, a petición del ayuntamiento en base a los comentarios recibidos" por parte de la ciudadanía durante la última edición. Según informa la presidenta de la agrupación muchos de ellos insistían en que los graderíos instalados "evitaban ver al resto de personas".

"Mejorar la experiencia"

Además, en el lateral de la catedral se daba la circunstancia de que durante la mayor parte de las procesiones no existía una gran afluencia de público lo que podía deslucir el resultado final de la carrera oficial. Para atajar estos problemas han tratado de encontrar alternativas para "poner más vistosa esa zona con vallas bonitas". Desde la agrupación, desconocen si finalmente se instalarán sillas tras este vallado junto a la calzada.

Laura García Alzás asevera que la intención es que "el año que viene sea mucho mejor" y que tratarán de tomar la experiencia de este año tras el cambio para mejorar.

La gestión del alquiler de las sillas seguirá en manos de la empresa que ya lo realizó la pasada edición. Cada una de las localidades tendrá el precio popular de un euro y lo recaudado va dirigido a pagar a las personas que se encargan de montar y desmontar las sillas cada día y de controlar el acceso a esta zona.

La imagen de la plaza de España ya es diferente y culminará su transformación el Viernes de Dolores. Además, el ayuntamiento también ha instalado señales de tráfico en determinadas zonas del Casco Antiguo de Badajoz para alertar sobre la posibilidad de cera en la calzada. Los cofrades tachan días en el calendario para que comience la Semana de Pasión, algo que también hacen los operarios municipales que instalan a contrarreloj la carrera oficial.