El PSOE denuncia que Badajoz siga fuera del sistema VioGén dos años después de aprobar su entrada

El Grupo Municipal Socialista ha advertido de que Badajoz es "el único gran ayuntamiento de Extremadura y la única capital de provincia de toda España" que sigue fuera del sistema VioGén, tras la incorporación de Cáceres. "No es una situación nueva, sino que se arrastra desde 2024, cuando el pleno aprobó, a iniciativa del PSOE, la adhesión al sistema de seguimiento de los casos de violencia de género. Han pasado dos años y lo que hay es lo que hay, el acuerdo está aprobado, pero no se ha cumplido", han señalado los socialistas.

El PSOE ha recordado que, además del acuerdo plenario, ha habido peticiones reiteradas de la Delegación del Gobierno para que la ciudad "dé el paso. Hoy en día, ese paso sigue sin darse". “La realidad es bastante clara: se aprobó, se anunció y no se ha hecho. Y mientras tanto, Badajoz se queda atrás en un asunto que no admite demoras”, ha explicado la portavoz socialista, Silvia González.

El equipo de gobierno ha vinculado la incorporación a VioGén a la necesidad de contar con más efectivos en la Policía Local, planteando que se hará cuando la plantilla crezca. Para el PSOE, ese planteamiento "llega tarde". "No puede ser que dos años después sigamos esperando a que todo encaje. Otras ciudades han organizado sus recursos y ya están dentro. Aquí seguimos en el ‘cuando se pueda'", añade González.

El Grupo Socialista ha señalado que la entrada en VioGén "no puede seguir aplazándose bajo argumentos organizativos, especialmente en un contexto en el que todas las instituciones están llamadas a reforzar la coordinación para proteger a las víctimas". En la actualidad, "es la Policía Nacional la que asume en solitario el seguimiento de los casos en la ciudad, dentro de un sistema que acumula cerca de 3.000 casos activos en Extremadura".

“Ese esfuerzo hay que reconocerlo, pero precisamente por eso es aún más necesario que el ayuntamiento dé el paso y se implique. VioGén no es un problema, es parte de la solución para coordinar mejor los recursos y mejorar la protección. Lo preocupante no es solo que Badajoz no esté en VioGén, es que nadie explique por qué seguimos fuera cuando el propio ayuntamiento asumió el compromiso de estar dentro", concluye Silvia González.

El PSOE insiste en que el ayuntamiento debe cumplir lo aprobado y dar el paso "sin más retrasos", situando a la ciudad al nivel del resto de grandes municipios de la región.

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Respuesta del ayuntamiento

El Ayuntamiento de Badajoz ha respondido que no hay actualización con respecto a lo último que dijo el alcalde, Ignacio Gragera. Desean incorporarse al sistema ViGén cuanto antes, no obstante, será cuando haya capacidad de poner a disposición los agentes de la Policía Local necesarios, "que no sea solo un parche, sino un compromiso real con el sistema".