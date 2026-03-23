Fundación CB ofrece un taller para aprender a hacer torrijas

Las torrijas son el dulce más tradicional de la Semana Santa, y Fundación CB ha abierto hoy las inscripciones para participar en un taller práctico dirigido a adultos en el que podrán aprender a elaborar este postre típico de esta época del año.

Esta sesión contemplará una introducción sobre el origen e ingredientes de las torrijas. Además, se explicará cómo conseguir "una textura perfecta" siguiendo los pases clave, e incluso pudiendo descubrir una versión alternativa de este popular dulce de la Semana Santa.

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Una de las torrijas del certamen. / Andrés Rodríguez

Cuándo y dónde se celebra

El taller práctico tendrá lugar en su sede, en la calle Montesinos número 22, a las 18.00 horas de este jueves, 26 de marzo. "Es una actividad perfecta para aprender, disfrutar y celebrar la tradición gastronómica de la Semana Santa", informa Fundación CB.