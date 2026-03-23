De 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.00 horas
Última oportunidad para ver en Badajoz la exposición ‘Pan colono’ del fotógrafo J. J. Guisado
Se pone el foco en las personas que hicieron realidad la transformación de las Vegas Altas del Guadiana
Hoy es la última oportunidad para ver la exposición ‘Pan colono’ del fotógrafo J.J. Guisado en Montesinos 22 de Fundación CB, en Badajoz. La historia de la colonización ha sido contada, en demasiadas ocasiones, desde una mirada distante y centrada en los planes institucionales, infraestructuras y logros técnicos.
Sin embargo, las personas que dieron vida a esos territorios han permanecido en un segundo plano. Los colonos y sus familias, raramente ocuparon el lugar central en los relatos oficiales.
Proceso de transformación de una zona
Este proyecto explora la compleja relación entre identidad y territorio a través de la figura de los colonos que, a mediados del siglo XX, participaron en el proceso de colonización agrícola en la comarca extremeña de las Vegas Altas del Guadiana.
Las imágenes que componen esta muestra son un ensayo visual sobre la memoria de ese proceso y una reflexión sobre la construcción de la identidad en un territorio inventado y sobre cómo la transformación del paisaje moldea también a quienes lo habitan.
Este lunes se clausura esta exposición en Montesinos 22 y el horario en que se podrá visitar es el siguiente: de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.00 horas. La entrada es gratuita.
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