El alcalde de Badajoz, invitado este miércoles de 'Copeando' en Ámbito Cultural

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, será este miércoles por la tarde (18.30 horas) tarde el invitado de la tercera sesión de ‘Copeando’, un show, al estilo late night, organizado por Cadena Cope, en el que el entrevistado conversa de manera relajada con el conductor del espacio de diferentes asuntos profesionales y personales.

Como las dos anteriores citas, este encuentro se celebrará en la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés y la entrada es libre hasta completar el aforo.

Se trata de una charla informal, en las que el alcalde pacense responderá a las preguntas del presentador, que de nuevo será Adrián García, jefe de redacción de Cope Extremadura.

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Nacido en 1982 y licenciado en Derecho, Ignacio Gragera es alcalde de la ciudad desde hace cuatro años. En las últimas elecciones municipales, ya como cabeza de lista del PP tras dejar su anterior formación, Ciudadanos, obtuvo la mayoría absoluta, con 14 concejales.