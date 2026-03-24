El Banco de Alimentos de Badajoz pide ayuda para llenar sus estanterías: nueve 'Operación kilo' este viernes y sábado

Tras cada reparto, las estanterías del almacén del Banco de Alimentos de Badajoz se quedan casi a cero. Para volver a llenarlas y atender a las 9.000 personas a las que asiste en la provincia, este viernes y sábado va a desarrollar una nueva ‘Operación kilo’ en colaboración con el grupo Dia, en cuyos supermercados de la provincia los ciudadanos podrán depositar sus donaciones a lo largo de ambas jornadas.

¿Qué se necesita? Alimentos no perecederos como pasta, arroz, legumbres, aceite, café, conservas, entre otros productos. También es necesaria la leche, pero es importante que tenga margen de fecha, para que no caduque antes del próximo reparto, según explica la presidenta del Banco de Alimentos de Badajoz, Cristina Herrera, que, una vez más apela a la generosidad de los pacenses para que con su ayuda la entidad pueda ayudar a quienes más lo necesitan en estos momentos.

Los voluntarios serán los encargados de recoger las aportaciones, para posteriormente clasificarlas y hacer los lotes que se entregan a las asociaciones y entidades que atiende el Banco de Alimentos. Su presidenta ha vuelto a poner en valor la imprescindible labor de los voluntarios, su esfuerzo y su disposición a poner su tiempo al servicio de los demás, especialmente en una fecha que coincide con la Semana Santa. «Quiero agradecer su trabajo a todos los voluntarios, a los de Badajoz y a los de los pueblos, sin los que estas campañas no serían posible», ha señalado Cristina Herrera.

Hacerse socio, otra forma de colaborar

En esta campaña, la recogida será solo física, pero existen otras formas de colaborar con el Banco de Alimentos en caso de no poder hacerlo en la ‘Operación kilo’. Una de ellas es a través de su supermercado online y otra, haciéndose socio de la entidad. Es un trámite muy sencillo: solo hay que inscribirse y elegir cómo colaborar: mediante aportación mensual, trimestral o anual, a través de domiciliación bancaria. Cada persona elige libremente la cantidad con la que desea contribuir y, al tratarse de una donación, se puede desgravar a Hacienda, tanto particulares como empresas.

Este sistema permite que la entidad cuente con una colaboración estable en un momento en el que las donaciones se mantienen a la baja y en el que cada vez resulta más complicado que el almacén se mantenga con existencias para periodos largos.

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La subida del precio de la cesta de la compra en los últimos años ha reducido las aportaciones y esto también supone que con los recursos económicos que recibe el Banco de Alimentos se pueda comprar menos cantidad que antes.