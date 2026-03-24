Cerca de 500 ciclistas se dan cita en la 114 Gravel Race 2026

El próximo sábado 28 de marzo se disputará el 114 Gravel Race 2026, una cita de marcado carácter pacense que volverá a situar a Badajoz en el mapa del ciclismo internacional. La prueba, que arrancará a las 10.00 (09.00 en Portugal) desde Elvas, contará con la participación de alrededor de 500 ciclistas, en su mayoría llegados desde fuera de España, y será además puntuable para el Campeonato del Mundo, lo que refuerza su relevancia deportiva.

El evento ofrecerá dos recorridos diferenciados. Por un lado, una distancia larga de 137 kilómetros con 1.200 metros de desnivel positivo, pensada para los ciclistas más experimentados, y por otro, una ruta más corta de 68 kilómetros con 450 metros de desnivel, accesible para participantes de menor nivel. La nómina de inscritos incluye a figuras destacadas del Gravel internacional como Tiago Ferreira, Mads Würtz Schmidt, Tobias Mørch Kongstad, Freddy Ovett, Harry Tanfield o Nicole Frain, lo que garantiza un alto nivel competitivo.

La presentación oficial tuvo lugar este martes en la sede de Cajalmendralejo, con la presencia de Juan Parejo, concejal de deportes del Ayuntamiento de Badajoz; Pedro José Gordillo, coordinador de Promoción Deportiva de la Junta de Extremadura; Julián Pozuelo, presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo; y José Antonio de Mera, miembro de la organización Extremeñamente.

Impacto deportivo y económico en la ciudad

En su intervención, Juan Parejo puso el foco en la repercusión que tendrá la prueba para la capital pacense y el nivel de los participantes, destacando que «los mejores ciclistas del panorama Gravel se darán cita en Badajoz» y remarcando además que este tipo de eventos «suponen una inyección para la ciudad».

Por su parte, Gordillo incidió en el compromiso de la región con el ciclismo y el carácter internacional de la cita, asegurando que «Extremadura está muy comprometida con el deporte y, en concreto, con el ciclismo» y subrayando como elemento diferencial que «en torno al 80% de los participantes proceden de otros países», lo que a su juicio convierte la prueba en «una referencia dentro del sur de Europa».

En la misma línea, Julián Pozuelo valoró el crecimiento del ciclismo en la comunidad y su proyección exterior. «El deporte en Extremadura va sobre ruedas. La región es referente a nivel global en pruebas de carretera y Gravel», manifestó, además de destacar el papel de la bicicleta como herramienta cultural al señalar que «es un vehículo que enseña otras culturas».

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Por último, José Antonio de Mera puso el acento en la importancia competitiva del evento dentro del calendario internacional, recordando que «la prueba no solo permite clasificarse para el Mundial, sino también para el próximo Europeo», lo que refuerza su atractivo para ciclistas de alto nivel.