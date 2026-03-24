Herido grave un trabajador de 23 años tras caer de una altura en Badajoz

Un trabajador de 23 años de edad ha resultado herido grave al caer de una altura este martes, 24 de marzo, en la barriada de Llera de Badajoz.

El accidente, de carácter laboral, se ha producido sobre las 13.50 horas, momento en el que una llamada al 112 de Extremadura ha alertado sobre el siniestro.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Nacional.

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Como consecuencia, el joven ha sufrido politraumatismos, y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz en estado grave.