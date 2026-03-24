El imán replica a Vox: "No hay menú halal en los colegios de Badajoz"

La comunidad musulmana de Badajoz ha recibido como una afrenta la moción que el grupo municipal de Vox pretende defender en el pleno que celebra el ayuntamiento este jueves, en la que insta al resto de formaciones políticas a mostrar su rechazo expreso a la imposición de menús halal en centros públicos, tras la decisión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de someter a consulta pública un proyecto de Real Decreto que establece criterios de alimentación saludable y sostenible en centros públicos y privados destinados a personas dependientes o con necesidades especiales.

A través de un comunicado, el imán de la mezquita de Badajoz, Adel Najjar, muestra su rechazo "a los intentos de buscar las confrontaciones innecesarias para dañar la convivencia intercultural y fracturar la unidad social de nuestra ciudad", que es lo que la comunidad musulmana cree que provoca la moción de Vox. Según Najjar, la moción que presentará Vox contra el menú halal en los centros públicos de Badajoz, "es un ataque contra la libertad religiosa y la igualdad, derechos garantizados por la Constitución Española".

"El objetivo de la moción es poner los musulmanes en la diana de los discursos xenófobos e islamófobos"

Recuerda que a pesar de que el menú halal es un derecho según el artículo 14 del acuerdo de cooperación firmado el año 1992 entre el Estado español y la Comisión Islámica de España, según el cual “la alimentación de los internados en centros o establecimientos públicos y dependencias militares, y la de los alumnos musulmanes de los centros docentes públicos y privados concertados que lo soliciten, se procurará adecuar a los preceptos religiosos islámicos“, no les consta que los colegios educativos en Badajoz ofrezcan menú halal. De ahí que en la comunidad musulmana hayan entendido que "el objetivo de la moción es poner los musulmanes en la diana de los discursos xenófobos e islamófobos".

Asimismo, el imán de Badajoz señala que manifestar que el menú halal es contrario a las tradiciones españolas y a la cultura gastronómica extremeña, es "negar a los musulmanes formar parte de la cultura española, que está basada en la diversidad y el pluralismo".

Tras expresar estos argumentos, Adel Najjar dice tener plena confianza en que el alcalde, el gobierno local de Badajoz y las otras fuerzas políticas representadas en la corporación municipal "se pongan del lado de la igualdad y los derechos de todos los ciudadanos sin distinguir por religión o cultura".