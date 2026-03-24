Llega al López de Ayala el proyecto de música de cine mudo 'Apparate'

El XVII Ciclo de Música Actual de Badajoz, organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), presenta el proyecto escénico 'Apparate', creado e interpretado por los percusionistas Stanislas Pili y Miguel Ángel García Martín, en el que ambos intérpretes generarán música en directo acompañando a las imágenes de una selección de películas de cine mudo, como Segundo de Chomón y Georges Méliès, que se proyectarán en pantalla.

El espectáculo será este miércoles, 25 de marzo, a las 20.00 horas en el teatro López de Ayala. Las entradas tienen un precio de 3 euros en la taquilla y en la web del teatro López de Ayala. Para los socios de la Sociedad Filarmónica de Badajoz, las entradas son gratuitas (dos por socios) y deben retirarlas en la taquilla del teatro.

Apparate / Teatro López de Ayala

Construcción en vivo

'Apparate' es una reinterpretación contemporánea donde el público podrá disfrutar de la construcción en vivo de música mediante el uso de percusión, microsonidos amplificados, objetos preparados y dispositivos mecánicos. Todo este paisaje sonoro junto a la proyección de los filmes proporciona una "experiencia cautivadora a los asistentes", según ha informado en nota de prensa la organización.

De esta forma, Stanislas Pili y Miguel Ángel García recuperan con esta función una tradición "casi olvidada" del cine, cuando los músicos generaban en directos efectos sonoros que se asociaban con lo visual. El dúo que visita Badajoz ha querido devolver estas figuras del pasado del cine mudo, que eran conocidas como traps dummers.

El dúo que actúa en el López de Ayala está compuesto por Stanislas Pili, un percusionista de renombre que crea obras inmersivas a través de efectos sonoros con objetos cotidianos y elementos electroacústicos. El músico, natural de Cerdeña tiene un amplio bagaje de actuaciones en distintos festivales de Europa como son París, Colonia, Zúrich, Berna, Lucerna, Montevideo y Lausana.

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Por su parte, Miguel Ángel García Martín es un compositor español que vive en Basilea (Suiza) desde el 2010. Es un artista que compone su propia música basándose en la interpretación, siendo uno de los intérpretes más solicitados del panorama de la música contemporánea.