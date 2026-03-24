Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 24 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Permitirá cambiar el "corazón del hospital" después de décadas sin sustituirse

La campaña se desarrolla en los supermercados Dia de la provincia

La fachada de una casa ha recibido varios impactos de bala en un ataque que, según confirma la Policía Nacional, no ha causado heridos

En julio de 2024 se aprobó una importante subida para cubrir los costes del servicio y volver al equilibrio de la concesión. Los precios llevaban 10 años sin ponerse al día

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También se han incorporado locales de Cáceres, Mérida, Zafra, Coria, Miajadas, Monesterio y Don Benito. Vuelve a situar a la comunidad en la ruta de los viajeros que buscan sitios asequibles, fiables y con personalidad