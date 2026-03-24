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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 24 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Los obreros de la UTE Senpa-Elecnor ya trabajan en el Hospital Universitario de Badajoz.

Los obreros de la UTE Senpa-Elecnor ya trabajan en el Hospital Universitario de Badajoz. / Santi García

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Comienzan las obras de renovación de las centrales técnicas del Hospital Universitario de Badajoz con una inversión de 11 millones

Permitirá cambiar el "corazón del hospital" después de décadas sin sustituirse

El Banco de Alimentos de Badajoz pide ayuda para llenar sus estanterías: nueva 'Operación kilo' este viernes y sábado

La campaña se desarrolla en los supermercados Dia de la provincia

Nuevo tiroteo en Badajoz contra una vivienda del Progreso

La fachada de una casa ha recibido varios impactos de bala en un ataque que, según confirma la Policía Nacional, no ha causado heridos

Badajoz vuelve a actualizar las tarifas del agua, que suben este año un 5,62%

En julio de 2024 se aprobó una importante subida para cubrir los costes del servicio y volver al equilibrio de la concesión. Los precios llevaban 10 años sin ponerse al día

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El restaurante de Badajoz 'Pancontigo' se suma a la lista de Soletes de la Guía Repsol

También se han incorporado locales de Cáceres, Mérida, Zafra, Coria, Miajadas, Monesterio y Don Benito. Vuelve a situar a la comunidad en la ruta de los viajeros que buscan sitios asequibles, fiables y con personalidad

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