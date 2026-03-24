Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 24 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Comienzan las obras de renovación de las centrales técnicas del Hospital Universitario de Badajoz con una inversión de 11 millones
Permitirá cambiar el "corazón del hospital" después de décadas sin sustituirse
El Banco de Alimentos de Badajoz pide ayuda para llenar sus estanterías: nueva 'Operación kilo' este viernes y sábado
La campaña se desarrolla en los supermercados Dia de la provincia
Nuevo tiroteo en Badajoz contra una vivienda del Progreso
La fachada de una casa ha recibido varios impactos de bala en un ataque que, según confirma la Policía Nacional, no ha causado heridos
Badajoz vuelve a actualizar las tarifas del agua, que suben este año un 5,62%
En julio de 2024 se aprobó una importante subida para cubrir los costes del servicio y volver al equilibrio de la concesión. Los precios llevaban 10 años sin ponerse al día
El restaurante de Badajoz 'Pancontigo' se suma a la lista de Soletes de la Guía Repsol
También se han incorporado locales de Cáceres, Mérida, Zafra, Coria, Miajadas, Monesterio y Don Benito. Vuelve a situar a la comunidad en la ruta de los viajeros que buscan sitios asequibles, fiables y con personalidad
- Un pacense logra el primer puesto de Extremadura en el MIR: 'Después de tanto tiempo de trabajo, reconforta saber que el esfuerzo se ve recompensado
- La Diputación de Badajoz iniciará en abril la rehabilitación del edificio más antiguo del Muba con 3,5 millones
- No basurices tu ropa': Promedio lanza una campaña para fomentar el reciclaje de textiles en la provincia de Badajoz
- Aparatoso accidente de tráfico en el puente de la Universidad en Badajoz con tres vehículos implicados y un positivo en alcohol
- Un coche se lleva una farola y acaba volcando en el polígono el Nevero de Badajoz
- Impulsan en Badajoz un proyecto de seguimiento de las colonias del ave cernícalo primilla
- El López de Ayala de Badajoz se descubre ante el público por el Día Mundial del Teatro
- El teatro López de Ayala de Badajoz programa más de 35 espectáculos para esta primavera