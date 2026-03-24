Nueva norma para circular con patinete en Badajoz: registro del vehículo, seguro obligatorio y prohibido ir por las aceras

Durante las últimas semanas la Policía Local de Badajoz ha iniciado una campaña informativa acerca de la normativa de la DGT sobre los VMP, Vehículos de Movilidad Personal.

Esta campaña se ha realizado de manera aleatoria en los diferentes turnos de trabajo, con el fin de informar acerca de la normativa y las condiciones mínimas que deben cumplir esos vehículos a la hora de realizar los desplazamientos urbanos.

Entre estas condiciones, marcadas por la DGT y la normativa señalada en el Real Decreto 52/2026, se encuentra la obligatoriedad de inscribir el vehículo en el Registro de vehículos personales ligeros y portar la etiqueta identificativa para poder circular, así como el Seguro de Responsabilidad Civil.

La normativa también indica la prohibición de circular por aceras, zonas peatonales, pasos de travesía, autopistas, vías interurbanas o túneles en ámbito urbano, permitiéndose la circulación por cualquier calzada urbana.

La velocidad de los vehículos debe estar entre los 6 y los 25 km/h y no se puede circular con auriculares ni hacer uso del móvil o cualquier dispositivo mientras se realiza la conducción.

Además, en la publicación de la DGT también se establecen los requisitos técnicos del vehículo, con sistema de frenado, timbre o luces y dispositivos reflectantes traseros y delanteros.

Según la DGT, se consideran VMP los vehículos de una o más ruedas, de una sola plaza, propulsados exclusivamente por motor eléctrico.

Noticias relacionadas

Toda la información, en la web de la DGT.