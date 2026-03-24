El PSOE de Badajoz pide "claridad" en los motivos de la subida de las tarifas del agua

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Badajoz cuestiona la nueva subida de la tarifa del agua del 5,62%, que se aprobará en el pleno de este jueves y que se suma a los incrementos de 2024, con el mismo argumento que ahora: el equilibrio económico de la concesionaria. «Si cada pocos años hay que volver a revisar las tarifas, el problema no es puntual, es el modelo», ha señalado este martes la concejala Sandra Caballero, quien incidió en que siempre que hay un desajuste se traslada el mayor coste a la ciudadanía.

Según esta concejala, en el expediente no ven una valoración «clara» de si el servicio se está prestando en las mejores condiciones posibles, si los costes están ajustados o si el modelo de gestión es el adecuado. «No puede ser que el equilibrio siempre se consiga subiendo el recibo», manifestó.

Los últimos presupuestos de la legislatura

Sandra Caballero hizo esta reflexión en la rueda de prensa que ofreció junto a la portavoz socialista, Silvia González, para analizar los presupuestos municipales de 2026 que ha presentado el PP y que van el jueves a pleno. Según González, estos son «los últimos presupuestos de esta legislatura», pues da por hecho que en 2027, que hay elecciones en mayo, no dará tiempo a aprobar unos nuevos antes de ese mes.

Sandra Caballero los definió como «unos presupuestos de inercia y falta de ambición», pues no son unas cuentas «de impulso, modernización y transformación urbana, sino de mera administración, pensadas para que la maquinaria siga funcionando, pero no para resolver de verdad los problemas de la ciudad».

Según recordó la portavoz, el equipo de gobierno no ha incluido ninguna de las propuestas que les presentaron en octubre, lo que les lleva a decidir que no se volverán a prestar a «este tipo de teatros».