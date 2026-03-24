Quintana asegura que puede haber más detenciones hoy por los tiroteos en la barriada del Progreso

La barriada pacense de El Progreso ha vuelto a vivir ayer por la tarde momentos de tensión después de registrarse un nuevo ataque con arma de fuego contra la fachada de una vivienda en la calle Máquinas, en las inmediaciones de la avenida Padre Tacoronte. Los hechos se produjeron en torno a las 20.00 horas, cuando varios vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar varias detonaciones.

Pese a la gravedad del suceso, no hubo que lamentar daños personales, según ha confirmado la Policía Nacional a este periódico.

Sobre este nuevo episodio se ha pronunciado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que ha señalado que la situación en Badajoz es "compleja" y ha avanzado que ya se han producido algunas detenciones, al tiempo que no se descartan más arrestos tanto este mismo día como en los próximos.

Quintana ha explicado que "la situación de Badajoz es una situación compleja, se han producido algunas detenciones y no descartamos que precisamente hoy vaya a haber más". En este sentido, ha subrayado la inquietud de las fuerzas de seguridad ante una sucesión de tiroteos que, hasta el momento, no han causado heridos, aunque mantienen una especial preocupación. El delegado ha remarcado que "son tiroteos que hasta ahora no han tenido daños personales en ningún caso, pero que desde luego tiene una preocupación por nuestra parte". Además, ha detallado que se mantiene un dispositivo especial en la zona, con presencia de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y en coordinación con la Policía Local de Badajoz.

Investigación con dificultades

El delegado del Gobierno también ha reconocido que el esclarecimiento de los hechos está resultando especialmente complicado por la falta de colaboración en el entorno de la investigación. "Es un caso complicado de resolver porque no tenemos colaboración", ha lamentado.

En la misma línea, ha apuntado que los investigadores trabajan con muy poco apoyo por parte de las personas que podrían aportar información relevante. "Nadie sabe nada, entonces la investigación tiene dificultades", ha resumido.

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Sobre la posible conexión entre el tiroteo de este lunes y otros episodios anteriores registrados en la ciudad, Quintana ha evitado confirmarlo y ha insistido en la complejidad de unas pesquisas que siguen abiertas. "Ya digo que es una investigación compleja con muy poco apoyo de lo que creemos que sería la gente más cercana", ha indicado.