El Santo Entierro de Badajoz visibilizará por segundo año consecutivo la enfermedad renal en su procesión del Viernes Santo

La Cofradía del Santo Entierro de Badajoz continuará con la iniciativa solidaria que ya inició el año pasado con la que persigue visibilizar las enfermedades renales. El año pasado este colectivo cofrade puso en pie esta acción con la presencia de una vela en las que aparece impreso el logotipo de la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (Alcer) Badajoz. Este cirio se colocó en una de las posiciones más cercanas a la Virgen de las Lágrimas para que todos los vieran la procesión, se acercaran un poco más a esta asociación.

En 2025 la procesión del Santo Entierro no pudo salir de la parroquia de Santa María la Real (San Agustín) debido a las condiciones meteorológicas, pero aquellos que se acercaron al templo a ver a los titulares vieron la vela especial.

Gesto simbólico

Desde la cofradía señalan que con este gesto simbólico, quiere "contribuir a sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de las personas con enfermedad renal crónica". Además, quieren "reconocer la importante labor que desarrolla Alcer Badajoz en el acompañamiento, apoyo y defensa de los pacientes y sus familias".

La presencia de esta vela en el palio de la Virgen de las Lágrimas representa un "signo de esperanza, solidaridad y cercanía con quienes conviven con esta enfermedad", explican desde la cofradía. De esta manera, integran "el compromiso social dentro de una de las jornadas más significativas de la Semana Santa pacense", el Viernes Santo.

Miembros de la hermandad y de la asociación Alcer Badajoz posan con la vela que lleva su nombre ante el paso de la Virgen de las Lágrimas. / Laura González

Desde la cofradía del Santo Entierro se destaca que la Semana Santa es también un momento "para compartir valores como la empatía, la ayuda al prójimo y la visibilización de realidades que afectan a muchas personas". También lo hacen para que "los enfermos se sientan reconfortados sintiendo que la Virgen de las Lágrimas esté cerca de ellos y reciba sus peticiones", afirma Juan Antonio García Bautista.

"Que se sientan arropados por la Virgen"

Por ello, la hermandad ha querido "sumar su voz a la de Alcer Badajoz" para recordar la importancia de la "prevención, la donación de órganos y el apoyo a los pacientes renales". Desde la cofradía agradecen la colaboración de la asociación pacense y confía en que este gesto contribuya a seguir concienciando a la sociedad sobre la enfermedad renal y la necesidad de seguir avanzando en "su investigación, prevención y tratamiento".

La vela, la última que se ha instalado en la candelería del palio de la Virgen de las Lágrimas, se montó este lunes 23 de marzo con la presencia de la presidenta de Alcer Badajoz, Patricia García Casquete y del hermano mayor de la cofradía, Juan Antonio García Bautista, en la parroquia de Santa María la Real (San Agustín).

Asimismo, el hermano mayor confía que este año todos los pacenses puedan ver esta iniciativa en la calle: "Que lo pueda ver toda la gente y que las personas que se sientan sensibilizadas por este tipo de enfermedades se sientan arropadas y con cariño por parte de la hermandad y de la virgen".