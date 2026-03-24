El Sport acaricia el título tras vencer al Olympia Las Rozas

El Sport Extremadura dio otro paso firme hacia el campeonato tras superar al Olympia Las Rozas por 2-0 en un encuentro serio y muy trabajado. El conjunto pacense encadena su tercera victoria consecutiva y se sitúa a las puertas de un título que podría certificar en la siguiente jornada si se dan los resultados necesarios.

El duelo arrancó con máxima igualdad. Ambos equipos mostraron intensidad y orden, aunque las ocasiones claras fueron escasas durante la primera mitad, que concluyó sin goles. Tras el descanso, el equipo dirigido por Juan Carlos Antúnez aumentó el ritmo y comenzó a inclinar el juego hacia la portería rival.

El premio llegó en el minuto 64, cuando Amanda Chaves logró abrir el marcador tras una acción bien elaborada. El gol dio tranquilidad a las locales, que pasaron a dominar el encuentro con mayor claridad. Poco después, Alba Zafra amplió la ventaja desde el punto de penalti, dejando prácticamente sentenciado el choque.

Con el 2-0, el Sport supo gestionar el tramo final sin sobresaltos para asegurar tres puntos de enorme valor. La victoria acerca aún más a las pacenses al título liguero y al ascenso de categoría, que podrían materializar en la próxima jornada.

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El siguiente compromiso llevará al equipo extremeño hasta Gran Canaria, donde se medirá al Unión Viera con la opción de cerrar matemáticamente el campeonato.