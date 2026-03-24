Fútbol | Segunda Federación Femenina
El Sport acaricia el título tras vencer al Olympia Las Rozas
Las pacenses podrían proclamarse campeonas en la próxima jornada
El Sport Extremadura dio otro paso firme hacia el campeonato tras superar al Olympia Las Rozas por 2-0 en un encuentro serio y muy trabajado. El conjunto pacense encadena su tercera victoria consecutiva y se sitúa a las puertas de un título que podría certificar en la siguiente jornada si se dan los resultados necesarios.
El duelo arrancó con máxima igualdad. Ambos equipos mostraron intensidad y orden, aunque las ocasiones claras fueron escasas durante la primera mitad, que concluyó sin goles. Tras el descanso, el equipo dirigido por Juan Carlos Antúnez aumentó el ritmo y comenzó a inclinar el juego hacia la portería rival.
El premio llegó en el minuto 64, cuando Amanda Chaves logró abrir el marcador tras una acción bien elaborada. El gol dio tranquilidad a las locales, que pasaron a dominar el encuentro con mayor claridad. Poco después, Alba Zafra amplió la ventaja desde el punto de penalti, dejando prácticamente sentenciado el choque.
Con el 2-0, el Sport supo gestionar el tramo final sin sobresaltos para asegurar tres puntos de enorme valor. La victoria acerca aún más a las pacenses al título liguero y al ascenso de categoría, que podrían materializar en la próxima jornada.
El siguiente compromiso llevará al equipo extremeño hasta Gran Canaria, donde se medirá al Unión Viera con la opción de cerrar matemáticamente el campeonato.
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