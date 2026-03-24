'Teatro en familia' regresa al López de Ayala de Badajoz con cinco obras para todos los públicos

El 'Teatro en familia' vuelve este año al López de Ayala de Badajoz, en colaboración con Fundación La Caixa, con cinco espectáculos para todos los públicos. El programa se desarrollará del 12 al 27 de diciembre, todas las funciones serán en domingo a las 12.00 horas y tendrán un precio simbólico de 1 euro. La duración de las obras serán aproximadamente de una hora y ya están disponibles las entradas para el primer espectáculo 'Calixta y el Socorrista', el 12 de abril.

En esta sexta edición se ofrecerán obras visuales y llamativas para los más pequeños con títeres, actores y proyecciones que abordarán temas sociales como cuidar del medio ambiente y los animales, el crecimiento personal y la belleza de ser diferente.

La programación se ha presentado este martes con la asistencia de Santiago Cambrero, de la Fundación La Caixa, Alfonso Serrano, de CaixaBank, Lola Frieros, de Acción Social Territorial Castilla-La Mancha-Extremadura y Paloma Morcillo, directora del López de Ayala, quien ha destacado que el teatro "está abierto a todo el público, pero con este programa lo hacemos más accesible". "El objetivo es acercarlo a todos los públicos, y esencialmente, a colectivos que socialmente suelen estar alejados de las programaciones culturales habituales". Por su parte, Santiago Cambero ha resaltado que "es una iniciativa maravillosa el acercar la cultura a todas las personas y trabajar por la igualdad de oportunidades".

Programación

'Calixta y el Socorrista', de El Avispero Producciones, abrirá el programa el 12 de abril. Una función donde la música y el humor aseguran la diversión de toda la familia. Una playa casi desierta, un socorrista aburrido de no salvar a nadie, y aparece en escena Calixta, queriendo disfrutar de sus vacaciones tranquila y relajada. Pero el socorrista, en sus torpes intentos de salvarla de peligros inexistentes, hace que ambos se sumerjan en una disparatada aventura donde la pantomima cómica, la música y el humor aseguran la diversión de toda la familia.

El 17 de mayo será 'A la Luna', a cargo de la compañía Coma 14, que combina teatro y cine de animación para dar forma a una mágica historia llena de ternura y fantasía. Durante los años setenta, Tara pasa los veranos en la granja observando las estrellas y soñando con ser astronauta. Mientras el mundo está inmerso en la carrera espacial, ella vive fascinada con las historias que le cuenta su ingenioso abuelo. Hasta que la desaparición de este la lleva a embarcarse en la misión más importante de su vida: salvar el destino de la luna con la ayuda de una peculiar bandada de gansos.

La programación se retomará a finales de verano con 'El Viaje de Nuru', de Festuc Teatro, una aventura sobre el crecimiento personal y la belleza de ser diferente. Nuru no es una hormiga como las demás, en su hormiguero todo se mueve demasiado rápido: unas construyen, otras luchan o recogen la comida, todas siguen el ritmo, menos ella, que se para, sueña y se encanta con aquello que para las demás pasa desapercibido. Un día, cansada de no encajar, decide emprender un viaje. Atravesará el bosque y sus miedos, pero también descubrirá la amistad, la libertad y su propia fuerza.

El 29 de noviembre, títeres, teatro y animación se dan la mano en un espectáculo interdisciplinar donde se habla de derechos de los animales, producción alimentaria y mercados de proximidad, así como el derecho a protestar libremente. 'Clic, Clac, Mú', de Titirigui Teatro, cuenta la historia de la vida tranquila y sencilla de los hermanos Mu y Muy en la granja. Las vacas pastan bajo la luz del cielo azul y las gallinas ponen huevos a ritmo de cumbia. Hasta que un día, una llamada cambiará el ritmo de sus vidas. La modernización ha llegado y el nuevo sistema deja sin habla a los animales, juntos quieren recuperar la cercanía de sus amos.

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El programa pone fin a la sexta edición el 27 de diciembre con 'Bichitos', de la compañía Spasmo Teatro, un espectáculo de humor gestual para toda la familia en el que, en formato documental teatral, se enseña a respetar y valorar a los invertebrados. La obra de teatro colorida y rítmica tiene como objetivo trasmitir el mensaje de cuidar el medio ambiente.