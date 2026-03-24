De traje de luces del Cordobés a saya para la Virgen: la sorprendente historia del estreno del Mayor Dolor en la Semana Santa de Badajoz

La Semana Santa de Badajoz volverá a dejar uno de esos estrenos que trascienden lo puramente estético para convertirse en historia cofrade. La Virgen del Mayor Dolor, titular de la hermandad de Santo Domingo, lucirá este Miércoles Santo una nueva saya confeccionada a partir de un histórico traje de luces del torero Manuel Benítez 'El Cordobés', una pieza con más de seis décadas de historia que ha permanecido guardada durante años en el seno de la cofradía.

La historia de esta prenda comienza en 1965, en la inauguración de una plaza de toros en Andalucía. Aquel día, según relata el prioste de la hermandad, Sixto Galán, el torero estrenó un traje muy especial. "El traje lo estrena Manuel Benítez ‘El Cordobés’ en 1965 en la inauguración de la plaza de toros de Los Califas de Córdoba. Es un traje realizado en Madrid, grana y oro, con hilo de oro, canutillos, sedas y lentejuelas de una calidad excepcional", explica.

A la izquierda, la saya torera que han elaborado para la Virgen del Mayor Dolor de Badajoz, a la derecha, Manuel Benítez 'El Cordobés' con el traje de luces con el que se ha hecho. / Hermandad de Santo Domingo

Un traje con historia

Aquel traje de luces tuvo historia propia, incluso un episodio curioso poco después de su estreno. "Nos cuentan que una señorita estadounidense, de Boston, le ofreció 1.000 dólares de la época por comprarle el traje y él le dijo que le tenía mucho cariño, que le daba mucha suerte y que no se vendía", añade Galán.

Tras la negativa, continuó siendo propiedad de El Cordobés. Años después, el torero coincidió en Salamanca con el actor Fernando Santos, integrante de la compañía Zori, Santos y Codeso, que actuaba con un traje de torero muy poco real y de mala calidad para uno de sus espectáculos. "Los vio con un traje muy malo y aquello le dio vergüenza ajena. Les dijo: ‘No, mira, os voy a regalar yo uno en condiciones’. Y así fue como les regaló su traje de torero", relata el prioste.

La llegada a Badajoz

Fernando Santos y su esposa mantenían una estrecha relación con Antonio Rodríguez y Francisca García, camarera mayor de la hermandad de Santo Domingo durante muchos años, lo que acabaría siendo clave para el destino final del traje. "Cuando supieron que Fernando Santos tenía un traje de El Cordobés que ya no usaba, le pidieron que se lo regalaba a su Virgen del Mayor Dolor", recuerda Galán.

El actor informó al torero de la decisión y la respuesta fue clara. "El Cordobés respondió que no había mejores manos en las que pudiera acabar su vestido", rememora. Así fue como el matrimonio viajó expresamente a Badajoz para entregar el traje a la hermandad, junto a otro perteneciente al torero Paco Herrera. Durante décadas, ambas piezas permanecieron guardadas como un auténtico tesoro.

El que perteneció a Herrera sí que se transformó en saya, un vestido que ha usado en muchas ocasiones esta imagen pacense, pero el traje de El Cordobés se conservó durante 60 años prácticamente intacto en la casa de hermandad. Su estado, de hecho, ha permitido que hoy pueda transformarse en la nueva saya de la Virgen. "Estaba prácticamente hermético, guardado para que no le entrara aire ni humedad y no se oxidara. Estaba impecable", explica Galán.

La transformación en vestido

A diferencia de otras piezas, el estado de conservación permitió trabajar con casi todo el bordado original. El encargado de transformar el traje de luces en saya ha sido el bordador Daniel Castaño, quien detalla cómo se ha aprovechado cada elemento. "En la falda de la saya se ha aprovechado la parte de la espalda de la chaquetilla, el pantalón y las mangas. También se ha utilizado parte de las hombreras para las mangas y para la cinturilla, que está completamente calada al aire", explica.

Saya torera realizada con un traje de luces de El Cordobés para la Virgen del Mayor Dolor de Badajoz. / Santi García

El resultado es una pieza que reutiliza la totalidad del traje. "Se ha aprovechado el traje al cien por cien. Todo está elaborado a partir del traje de luces", subraya.

Meses de trabajo artesanal

La confección ha requerido meses de trabajo entre bordadores y el equipo de costura de la hermandad. Solo el proceso de bordado ha supuesto largas jornadas. "Han sido dos o tres meses de trabajo y muchas horas diarias. Lo más complicado ha sido el desmontaje y cuadrarlo todo para que funcione bien", explica Castaño.

En el taller de la hermandad, el equipo de costura dirigido por Matilde Medina ha sido el encargado de dar forma definitiva a la prenda. "Se ha hecho con muchísima ilusión y con la ayuda de hermanas de la cofradía. Todo se hace con mucho cariño", afirma. El proceso fue paso a paso. "Primero se hizo el cuerpo, luego la saya y después las mangas. Todo tiene muchos pasos para que quede lo más perfecto posible", detalla.

Un estreno que promete impresionar

El estreno llegará este Miércoles Santo bajo el palio negro de la Virgen del Mayor Dolor, lo que creará un contraste muy especial con la nueva saya roja. "Va a ir con el manto negro y creo que va a hacer un contraste exquisito con la saya roja tan recargada y voluminosa", apunta Galán.

El prioste ya ha podido verla colocada en la imagen y no oculta su emoción. "Está preciosa, una pasada. Incluso sin rostrillo ni nada ya se ve espectacular", afirma. La prenda conserva además un detalle histórico que se ha decidido proteger. "La dedicatoria del traje a Fernando Santos la vamos a enmarcar para conservarla, porque con el trote se podría borrar", explica.

Dedicatoria de Manuel Benítez 'El Cordobés' al actor Fernando Santos a quien regaló el traje de luces que hoy se ha convertido en saya para la Virgen del Mayor Dolor de Badajoz. / Santi García

Tras décadas guardado en silencio, el traje de luces del Cordobés volverá a brillar este Miércoles Santo, transformado ahora en saya para una Virgen. Una historia única que une tauromaquia, teatro y devoción popular en pleno corazón de la Semana Santa de Badajoz.