Vox lleva al pleno del Ayuntamiento de Badajoz una moción contra el menú halal en centros públicos

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz llevará al pleno de este jueves una moción para instar al resto de formaciones políticas a mostrar su rechazo expreso a la imposición de menús halal en centros públicos, tras la decisión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de someter a consulta pública un proyecto de Real Decreto que establece criterios de alimentación saludable y sostenible en centros públicos y privados destinados a personas dependientes o con necesidades especiales.

Según ha explicado a través de un comunicado la formación política, el borrador del Gobierno incluye la obligatoriedad de incorporar opciones halal en los menús de centros educativos, hospitales y otros espacios públicos, en el marco de lo que define como una estrategia de convivencia y respeto a la diversidad. Sin embargo, Vox considera que esta medida "no responde a una necesidad nutricional, sino a una imposición ideológica islámica que atenta contra las tradiciones, la cultura y la identidad de España, incluida la dieta mediterránea".

El grupo municipal denuncia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez utiliza el concepto de tolerancia para avanzar en un modelo multicultural "que tan nefastos resultados ha tenido en toda Europa" defiende que quienes llegan a España deben "respetar y adaptarse a las costumbres y tradiciones del país, sin que en ningún caso la sociedad española tenga que modificar sus usos para acomodar prácticas externas". En este sentido, Vox señala que la introducción de menús halal en centros públicos "contribuye a normalizar modelos culturales ajenos a los valores occidentales y a una transformación social, con consecuencias negativas en términos de seguridad, convivencia e identidad cultural".

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La moción que la formación lleva para su debate en el pleno de Badajoz plantea "el rechazo expreso a la implantación de menús halal en centros públicos", al considerarla "contraria" a las tradiciones españolas, "y más concretamente a la cultura gastronómica extremeña, con el cerdo ibérico como uno de sus elementos indispensables, ligado a su vez a la dehesa extremeña". Voz argumenta que con su propuesta ofrece "un especial apoyo a los productores locales y al sector primario frente a la competencia exterior, con medidas que impulsen su consumo y protejan a los productores frente a políticas que favorecen la entrada de productos extranjeros".