Alarma en Cerro Gordo tras la desaparición de dos menores de dos años que salieron solos del colegio

Momentos de tensión y angustia se han vivido este miércoles en el barrio de Cerro Gordo, en Badajoz, tras la desaparición de dos menores de apenas dos años que lograron salir del recinto del colegio sin ser detectados inicialmente por el personal del centro, según han confirmado a este medio fuentes de la Policía Nacional.

Según relatan vecinas de la zona, la situación comenzó a hacerse visible cuando varias profesoras fueron vistas buscando de forma desesperada en los alrededores. "He visto a una profesora campo a través superangustiada con otras dos más, y al otro lado de la calle había otras profesoras de infantil también buscando, todas con cara de angustia", explica una residente.

La preocupación se extendió rápidamente por el barrio, donde se desplegó un amplio dispositivo policial. "De repente se ha empezado a llenar el barrio de Policía Local, furgones de Policía Nacional y maestros corriendo por todo el colegio", señala otra vecina.

El aviso oficial se habría dado en torno a las 12.10 de la mañana, aunque se desconoce desde cuándo los menores estaban fuera del centro. "Parece ser que un niño se había escapado del colegio y no se sabía nada de él", añade.

Fallo de vigilancia

Sin embargo, lo que ha generado mayor indignación entre las familias es que no se tenía constancia de que había un segundo menor desaparecido. Ambos niños fueron finalmente localizados juntos en la plaza del barrio. "Lo más grave es que han encontrado al niño acompañado de otro al que nadie buscaba, nadie sabía que se habían escapado dos", denuncia una testigo.

Los menores habrían estado fuera del colegio durante un tiempo significativo. "Esos niños han estado por lo menos media hora fuera del colegio; el niño ha contado que se fue hacia la zona del parque", afirma una vecina.

"Ha sido muy peligroso, estamos hablando de niños que con esa edad son prácticamente bebés y han llegado a cruzarse la avenida principal hasta la plaza", advierte un padre, que subraya la gravedad de que los menores pudieran desplazarse sin supervisión por una zona de mucho tráfico.

Las críticas también se han centrado en las condiciones de seguridad del centro. "Las puertas están sin llave, todo abierto, ahí entra y sale quien le da la gana y al final iba a pasar esto", lamenta una madre, que insiste en que esta situación ya había sido advertida previamente. En esta línea, varios padres consideran que lo que ha sucedido se podría evitar con más control en los accesos. "Con un conserje vigilando la puerta esto no pasaría", sostienen.

Además, varias madres han recordado antecedentes similares en el mismo colegio. "Hace uno o dos años otra alumna también se salió, y le aconsejaron a la madre que denunciara porque esto no se puede quedar así", relata otra vecina. Según su testimonio, la madre afectada aquella vez "estaba hoy llorando porque decía que quizá si hubiese denunciado, habrían estado más pendientes".

A pesar del desenlace sin daños, los vecinos coinciden en la gravedad de lo ocurrido y reclaman medidas urgentes para evitar que se repita una situación similar. "Es una cosa muy grave", resumen.

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Medidas desde el centro

Desde el centro educativo se ha informado a las familias a través de la plataforma Rayuela de cambios en el acceso al recinto tras lo ocurrido. "Estimadas familias. Debido a lo acontecido en el día de hoy, a partir de mañana, la puerta principal permanecerá cerrada con llave. Al carecer de conserje, figura solicitada en reiteradas ocasiones y vuelta a ser solicitada en el día de hoy, para poder acceder y salir del centro se hará uso del telefonillo, el cual no podrá ser atendido con inmediatez", recoge el comunicado remitido.