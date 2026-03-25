Azahara Palomeque presenta en Badajoz su novela 'Pueblo blanco azul': "Representa una reconciliación con mi tierra y las raíces"

Azahara Palomeque presenta hoy en la sede de Fundación CB su último libro 'Pueblo blanco azul' que tiene como eje el cariño y respeto a unas raíces donde recuerda a su tierra.

En esta novela, la autora cuenta las vivencias de sus abuelos durante la Guerra Civil y la Posguerra. Para ello, tuvo que explorar sobre las vidas de sus antepasados, siendo un ardúo camino que le acabó por unir de nuevo a su identidad. "Tuve que pasar un proceso de investigación histórica, de exploración familiar y entrevistas", explica Azahara en unas declaraciones concedidas a este medio.

Su identidad como inspiración

Para Palomeque fue muy duro estar lejos de su familia mientras vivía en Estados Unidos, tanto que, hasta tuvo que perderse el funeral de sus dos abuelos, dejando una herida abierta. Algo que comenzó a cicatrizar cuando escribió este libro. "Esta obra creó en mí una etapa de sosiego y calma intelectual", confiesa.

Las raíces andaluzas y los afectos de sus antepasados han sido muy importantes para la escritura de esta obra, donde Azahara ha buscado desde un principio volver a encontrarse con todo ello. "Es un libro escrito desde el cariño y el respeto a todas esas personas del pueblo" declara la autora.

Esta novela sensorial y musical, con un componente de humor, busca que el lector se sienta identificado con la obra mientras lee. "Hay gente que puede sentirse identificado con el cariño familiar", manifiesta.

Azahara Palomeque / JA.B

Un arraigo que estuvo perdido

Azahara Palomeque tuvo que emigrar como muchos españoles lo han hecho a lo largo de su historia. Ella se vio obligada a hacerlo hasta América y ahí fue cuando se desconectó de los suyos. "Me sentí desarraigada a mi tierra, mis raíces son muy importantes para mí” declara. Una situación que fue muy díficil para ella y que le hizo volver a sus orígenes. "Cuando te marchas lejos a veces se gana y a veces se pierde. Pierdes los vínculos con tu familia y amigos, incluso hasta el sol", añade.

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El encuentro dará comienzo a las 18.30 horas en la sede de Fundación CB en calle Montesinos número 22 de Badajoz