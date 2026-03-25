Buenas noticias para los amantes de la Semana Santa en Badajoz: cielos despejados y sin riesgo de lluvia

Con la llegada de los días grandes de la Semana Santa, en Badajoz vuelve a repetirse una escena tan habitual como inevitable: la mirada constante puesta en el cielo. Cofrades, hermanos y devotos consultan a diario las previsiones meteorológicas con una pregunta en mente: ¿podrán salir todas las procesiones?

Primer fin de semana

El arranque de la Semana Santa dejará en Badajoz un tiempo plenamente primaveral y sin sobresaltos, según los datos facilitados por la AEMET de Extremadura. La previsión apunta a jornadas de cielos poco nubosos y sin riesgo de lluvias en el primer fin de semana, al igual que el lunes, lo que favorecerá el desarrollo de los actos previstos en la ciudad.

En cuanto a las temperaturas, apuntan máximas alrededor de los 21 o 22 grados durante el día, mientras que las noches seguirán siendo frescas, con mínimas en torno a los 7 grados centígrados. Un panorama estable y agradable que invita a disfrutar de la calle durante estos primeros días festivos.

En principio, si el tiempo se mantiene estable y no hay cambios, se podrá disfrutar de una Semana Santa con buen tiempo.

Mirar al pasado, una tradición cofrade

En cambio, hay otros con una forma más peculiar de prever el tiempo. Mientras que la AEMET mira al futuro para conocer la meteorología, Badajoz Cofrade se fija en el pasado y optan por comparar el calendario actual con el de años anteriores.

En ese sentido, se han remontado hasta 2021, cuando la Semana Santa se celebró entre finales de marzo y comienzos de abril. Aquel año, sin embargo, el foco no estaba en la meteorología, sino en la pandemia, que impidió la salida de las procesiones.

Noticias relacionadas

Otro caso es 2015, con un calendario prácticamente idéntico al actual. Entonces, ese año estaba marcado por la 'normalidad' y las hermandades pudieron realizar sus estaciones de penitencia sin contratiempos. También se remontan a 2010, cuando aún la Vera Cruz no procesionaba en la ciudad. En aquella ocasión, solo la Oración en el Huerto y la Virgen de los Dolores no pudieron salir a la calle debido a las inclemencias meteorológicas.