La calle Toledo de Badajoz se viste de gala por primera vez para recibir a la Virgen de la Palma

La calle Toledo de Badajoz se prepara para vivir un Domingo de Ramos diferente. Por primera vez en su historia, este enclave se engalana para el paso de la procesión de La Borriquita gracias a una iniciativa popular que ha movilizado a vecinos, comerciantes y al propio ayuntamiento. Flores de papel, balconeras, banderas y una esperada petalada convertirán este tramo del barrio de San Roque en uno de los puntos más llamativos del recorrido procesional.

El impulsor de esta propuesta, Luis Fernández, conocido popularmente como Papi, no oculta su entusiasmo al explicar el origen de la idea: "Yo soy nacido aquí y esto nunca se ha hecho". La inspiración le llegó tras una experiencia personal en Sevilla: "El año pasado le hice una petalada a la Esperanza de Triana. Este año lo quería dedicar a mi barrio y lo quería hacer algo a lo grande". Esta iniciativa ha contado con el apoyo de la hermandad de San Roque desde la que han colaborado vendiendo balconeras y montando flores de papel en las guirnaldas.

Luis Manuel Rodríguez, empresario promotor de esta iniciativa, en la calle Toledo de Badajoz. / Santi García

¿Cómo se ha organizado?

Ese "a lo grande" se traduce en una ambiciosa decoración que ha requerido meses de preparación y una importante inversión económica. "Compré en total unas 300 balconeras y pulseras de distintas hermandades", detalla, subrayando que todo lo recaudado se ha destinado a embellecer el barrio y a las flores para la Virgen de la Palma: "Por ahora llevo 6.000 claveles, solamente en flores llevo más de 1.000 euros".

La intervención se centra especialmente en el último tramo de la calle Toledo, donde ya se están instalando elementos decorativos. "Estamos poniendo flores de papel y banderas de España y en la avenida Ricardo Carapeto voy a poner otra bandera más", explica el promotor. Confía en que esta iniciativa no solo se realice este año y que tenga continuidad: "Espero que al año que viene esto vaya más y más, que la gente se anime".

Desde el ayuntamiento, también se ha querido respaldar esta propuesta vecinal. Raúl Rosado, responsable del montaje, destaca el carácter colaborativo de la jornada: "Estamos echándole una mano desde el ayuntamiento a los vecinos de San Roque". Además, subraya el carácter pionero de la iniciativa: "Es una decoración novedosa y esperemos que esto siga más y todos los años podamos hacer algo bonito".

Apoyo vecinal

Mientras estos trabajos se han estado realizando, los vecinos han recibido esta noticia con sorpresa y agrado. La acogida entre los vecinos no ha podido ser mejor. Ana María Bizarro valora positivamente el impacto que tendrá en la ciudad: "Muy bien, mientras que se hagan cosas bonitas yo estoy de acuerdo. A Badajoz viene mucha gente, muchos turistas vienen aquí a las procesiones". También destaca el carácter especial de este año: "Está bien que se hagan estas cosas, porque se hace historia.

En la misma línea se expresa Manuela Montes, quien celebra el embellecimiento del entorno: "Todo lo que sea adornar y alegrar la vista a la gente, me parece divino".

Mari Carmen Rodríguez, vecina habitual del recorrido, no oculta su emoción ante la novedad: "Me parece fabulosamente. Es la primera vez y lo veo muy bonito". Además, asegura que no se perderá el momento más esperado: "Me pienso venir temprano para verlo mejor aquí", en referencia a la petalada que se lanzará desde uno de los edificios.

Muchos curiosos han observado cómo instalaban las guirnaldas y las banderas en la calle Toledo de Badajoz. / Santi García

La sorpresa también ha sido generalizada. Ana María San Millán reconoce que no esperaba encontrarse con este despliegue: "Acabo de pasar por aquí y me he quedado admirada". Y añade: "Todo lo que sea alegría y bonito, sí".

Color y participación en la Semana Santa

Así, San Roque se suma con fuerza al ambiente de la Semana Santa pacense, aportando color, participación vecinal y una nueva tradición que aspira a consolidarse en los próximos años. Este Domingo de Ramos, la Virgen de la Palma no solo recorrerá sus calles: lo hará entre flores, aplausos y una lluvia de pétalos que ya promete ser inolvidable.

En la misma línea se expresaba Manuela Montes, quien no ocultaba su entusiasmo ante el cambio que está experimentando la calle Toledo: "A mí me parece estupendo, todo lo que sea mirar por las cosas y adornar y alegrar la vista a la gente, me parece divino". No solo se han instalado en esta vía del barrio de San Roque, son muchas las banderolas y balconeras que ya se han colocado en edificios situados en la avenida Ricardo Carapeto.

Balconeras y banderola con la imagen de la patrona, la Virgen de la Soledad, instaladas sobre el Centro de Ocio Contemporáneo de Badajoz. / Santi García

Una tradición para quedarse

La sorpresa inicial ante los elementos decorativos ha dado paso a la comprensión del sentido de la propuesta: "Estaba mirando, digo: ‘Y esa bandera no sabía por qué motivo era’". Aunque el paso de la cofradía por esta zona no siempre es habitual, la ilusión se mantiene intacta.

Así, entre el trabajo coordinado y la implicación vecinal, la calle Toledo se convierte en símbolo de una Semana Santa que sigue reinventándose sin perder su esencia. Este Domingo de Ramos, San Roque no solo verá pasar a La Borriquita: también será protagonista de un estreno que aspira a quedarse muchos años en las tradiciones de Badajoz.