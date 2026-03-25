Farmacia Hospitalaria del Universitario de Badajoz logra un certificado de excelencia en atención a pacientes externos

El Servicio de Farmacia Hospitalaria del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz ha obtenido la certificación QPEX, un reconocimiento promovido por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria dentro del proyecto MAPEX (Mapa Estratégico de Atención al Paciente Externo), junto a la compañía biofarmacéutica AbbVie, que acredita la calidad y la excelencia en la atención farmacéutica a pacientes externos.

Esta certificación reconoce la implantación de un modelo orientado a mejorar los resultados en salud y la experiencia de los pacientes que reciben tratamientos desde la farmacia hospitalaria, mediante un sistema de calidad y mejora "continua".

Más adecuado, seguro y eficaz

El modelo contempla aspectos como la estratificación de pacientes según su complejidad, la revisión de cada tratamiento antes de entregarlo al paciente para asegurarse que es el "más adecuado, seguro y eficaz", el seguimiento farmacoterapéutico, la dispensación segura de medicamentos y la incorporación de iniciativas de investigación, innovación y humanización de la atención sanitaria, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

El jefe del Servicio de Farmacia Hospitalaria, Juan Francisco Rangel Mayoral, señala que esta certificación reconoce el trabajo que el equipo viene desarrollando en los últimos años para reforzar la atención personalizada a los pacientes externo.

Así, el modelo permite identificar a los pacientes con mayor fragilidad o complejidad y adaptar la atención a sus necesidades, reforzando además aspectos como el seguimiento farmacoterapéutico, la información y la educación al paciente, el control de la adherencia a los tratamientos y la humanización de la asistencia, explica.

El proceso de certificación incluye una auditoría externa independiente que evalúa el cumplimiento de un conjunto de estándares de calidad que abarcan la organización del servicio, la gestión de recursos, los procesos asistenciales y la evaluación del desempeño.

118 requisitos

En total, el modelo contempla 118 requisitos distribuidos en diferentes niveles de exigencia, orientados a impulsar la mejora progresiva de la atención farmacéutica hospitalaria.

Con esta acreditación, el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz pasa a formar parte del grupo de 22 hospitales españoles que cuentan con este reconocimiento y se convierte además en el primer hospital de Extremadura en obtener esta certificación.

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La obtención de la certificación QPEX supone un "nuevo impulso" al "compromiso" del Área de Salud de Badajoz con la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la "mejora continua" de los servicios sanitarios.