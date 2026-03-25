Herida una mujer tras ser atropellada en San Fernando, Badajoz

Una mujer ha resultado herida tras ser atropellada en un paso de peatones en la calle Somoza Rivera, en la barriada de San Fernando, en Badajoz.

En concreto, el accidente se ha producido a las 11.15 horas, cuando el conductor del vehículo, un varón de 80 años, impactó contra una mujer que cruzaba por un paso de peatones.

Fractura de tibia y peroné

Como consecuencia del suceso, la mujer habría sufrido una fractura de tibia y peroné.

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Las autoridades han abierto diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello.