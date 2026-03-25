El juez del caso Francisca Cadenas deniega la puesta en libertad de los dos detenidos por su asesinato
Desestima el auto de las defensas y sostiene que persiste el riesgo de destrucción de pruebas y de fuga de los investigados
El titular del Juzgado de Instancia e Instrucción de Villafranca de los Barros ha desestimado los recursos contra el auto de prisión provisional de Julián y Manuel G., los dos hermanos detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas.
El juez ha denegado su puesta en libertad provisional con los mismos argumentos con los que decretó la medida cautelar el pasado 14 de marzo: persiste el riesgo de alteración, ocultación o destrucción de fuentes de prueba y de fuga.
Ahora las defensas de los dos investigados, en manos de José Duarte y Aurelia Martín, tienen un plazo de 5 días para recurrir esta decisión en apelación. Ya han avanzado que recurrirán.
Los dos detenidos han sido trasladados este miércoles desde la prisión de Badajoz a otra cárcel sevillana, a petición propia.
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