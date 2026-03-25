Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 25 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El IES Castelar, el colegio San Atón, Nuestra Señora de la Asunción, Domingo Cáceres, las Josefinas y los Salesianos figuran entre los centros que aún pueden recibir alumnado. El IES San José alerta de la pérdida de alumnado y rechaza la apertura de nuevas líneas en otros centros mientras siga habiendo sitio disponible

Los investigadores colocaron micrófonos en 20 lugares frecuentados por los sospechosos. Trece bares y restaurantes, el aparcamiento de la Ermita de los Remedios, la báscula municipal y el camposanto de Hornachos (Badajoz). Pidieron también registrar las conversaciones en todos esos lugares públicos entre los dos hermanos investigados por el crimen de Francisca y 34 vecinos del pueblo, los de su mayor confianza

La escritora andaluza visita la sede de Fundación CB para hablar de una obra que expone la represión y el silencio de la Guerra Civil y la Posguerra

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A unos de ellos se le intervinieron 1.600 gramos de droga que presuntamente guardaba en un trastero del alquiler