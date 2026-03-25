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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 25 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Once institutos de Badajoz agotan sus plazas, mientras que los otros diez aún tienen vacantes
El IES Castelar, el colegio San Atón, Nuestra Señora de la Asunción, Domingo Cáceres, las Josefinas y los Salesianos figuran entre los centros que aún pueden recibir alumnado. El IES San José alerta de la pérdida de alumnado y rechaza la apertura de nuevas líneas en otros centros mientras siga habiendo sitio disponible
La UCO vigiló y grabó a los detenidos de Francisca Cadenas hasta en el cementerio
Los investigadores colocaron micrófonos en 20 lugares frecuentados por los sospechosos. Trece bares y restaurantes, el aparcamiento de la Ermita de los Remedios, la báscula municipal y el camposanto de Hornachos (Badajoz). Pidieron también registrar las conversaciones en todos esos lugares públicos entre los dos hermanos investigados por el crimen de Francisca y 34 vecinos del pueblo, los de su mayor confianza
Azahara Palomeque presenta en Badajoz su novela 'Pueblo blanco azul': "Representa una reconciliación con mi tierra y las raíces"
La escritora andaluza visita la sede de Fundación CB para hablar de una obra que expone la represión y el silencio de la Guerra Civil y la Posguerra
Piden 9 y 4 años de cárcel para dos acusados de traficar con cocaína en Badajoz
A unos de ellos se le intervinieron 1.600 gramos de droga que presuntamente guardaba en un trastero del alquiler
- Muere en Badajoz una mujer al precipitarse desde un sexto piso
- Un pacense logra el primer puesto de Extremadura en el MIR: 'Después de tanto tiempo de trabajo, reconforta saber que el esfuerzo se ve recompensado
- La Diputación de Badajoz iniciará en abril la rehabilitación del edificio más antiguo del Muba con 3,5 millones
- Aparatoso accidente de tráfico en el puente de la Universidad en Badajoz con tres vehículos implicados y un positivo en alcohol
- Un coche se lleva una farola y acaba volcando en el polígono el Nevero de Badajoz
- Impulsan en Badajoz un proyecto de seguimiento de las colonias del ave cernícalo primilla
- El López de Ayala de Badajoz se descubre ante el público por el Día Mundial del Teatro
- No basurices tu ropa': Promedio lanza una campaña para fomentar el reciclaje de textiles en la provincia de Badajoz