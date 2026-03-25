Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Francisca CadenasTiroteosConcurso torrijas
instagram

Actualidad

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 25 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Alumnos del IES Bárbara de Braganza de Badajoz a la salida del centro.

Alumnos del IES Bárbara de Braganza de Badajoz a la salida del centro. / Santi García

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Once institutos de Badajoz agotan sus plazas, mientras que los otros diez aún tienen vacantes

El IES Castelar, el colegio San Atón, Nuestra Señora de la Asunción, Domingo Cáceres, las Josefinas y los Salesianos figuran entre los centros que aún pueden recibir alumnado. El IES San José alerta de la pérdida de alumnado y rechaza la apertura de nuevas líneas en otros centros mientras siga habiendo sitio disponible

La UCO vigiló y grabó a los detenidos de Francisca Cadenas hasta en el cementerio

Los investigadores colocaron micrófonos en 20 lugares frecuentados por los sospechosos. Trece bares y restaurantes, el aparcamiento de la Ermita de los Remedios, la báscula municipal y el camposanto de Hornachos (Badajoz). Pidieron también registrar las conversaciones en todos esos lugares públicos entre los dos hermanos investigados por el crimen de Francisca y 34 vecinos del pueblo, los de su mayor confianza

Azahara Palomeque presenta en Badajoz su novela 'Pueblo blanco azul': "Representa una reconciliación con mi tierra y las raíces"

La escritora andaluza visita la sede de Fundación CB para hablar de una obra que expone la represión y el silencio de la Guerra Civil y la Posguerra

Noticias relacionadas

Piden 9 y 4 años de cárcel para dos acusados de traficar con cocaína en Badajoz

A unos de ellos se le intervinieron 1.600 gramos de droga que presuntamente guardaba en un trastero del alquiler

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents