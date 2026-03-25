Once institutos de Badajoz agotan sus plazas, mientras que los otros diez aún tienen vacantes

La publicación de las listas definitivas de admisión en Secundaria confirma un escenario ya habitual en Badajoz. La demanda ha superado la oferta en practicamente la mitad de los centros, lo que ha dejado a parte del alumnado sin plaza en el instituto elegido como primera opción.

En concreto, los centros que han cubierto toda su oferta en el proceso de adscripción son el IES Bábara de Braganza, IES Bioclimático, colegio Virgen de Guadalupe, colegio Santa Teresa de Jesús, IES Rodríguez Moñino, IES San Fernando, IES San Roque, IES Zubarán, colegio Nuestra Señora del Carmen (los Maristas), colegio Oscus (Sopeña) y el IES Reino Aftasí.

En muchos de estos centros, la demanda ha superado a la oferta y no ha sido posible atender todas las solicitudes. Otros, como el Zurbarán o el Reino Aftasí, han completado sus plazas con la reubicación de alumnado que no logró acceder al centro elegido en primera opción, pero que sí había solicitado estos institutos como segunda alternativa y finalmente ha sido admitido en ellos.

Centros con plazas disponibles

Frente a esta situación, otros institutos de la ciudad cuentan todavía con vacantes tras el proceso. Estos centros se presentan ahora como una alternativa clave para las familias que inician en abril el proceso general de escolarización. Entre ellos figuran el IES Castelar, el colegio San Atón, el colegio Nuestra Señora de la Asunción, el colegio Santa María Assumpta (la Compañía de María), el colegio Santo Ángel, el IES Ciudad Jardín, el IES Maestro Domingo Cáceres, el IES San José, el colegio Ramón Izquierdo (los Salesianos) y el colegio Sagrada Familia (las Josefinas).

En total, han sido 1.037 alumnos (matriculados actualmente en 6º de Primaria) los que han participado en el procedimiento de adscripción para cursar 1º de ESO en el curso 2026/2027, y según la consejería de Educación, la oferta inicial para ese nivel educativo se sitúa en 1.189 plazas, por encima de la demanda prevista. "Esto supone que la oferta supera la demanda en más de un 10%, garantizando plenamente la escolarización de todos los alumnos", señala.

Igualmente, las mismas fuentes indican que "con el fin de atender en mayor medida las preferencias de las familias, se ha procedido a reajustar la oferta, aumentando el número total de vacantes en 41 puestos escolares adicionales, es decir, se han ofertado un total de 1.230 puestos escolares de los cuales se han adjudicado 1.026".

Diferencias entre institutos

Entre los distintos casos que deja el proceso, figura el del instituto San Roque, que recibió 92 solicitudes para 76 plazas, lo que ha dejado fuera a 14 alumnos. Este instituto presenta además una particularidad, ya que no solo escolariza alumnado de su zona de influencia, en San Roque, sino que también recibe solicitudes procedentes de Cerro Gordo, un barrio que continúa sin tener un instituto propio. Desde el centro se muestran abiertos a habilitar una cuarta línea que permita acoger a todo el alumnado que lo solicita.

Por otro lado, en el instituto Bioclimático la elevada demanda ha obligado a ampliar su oferta. Su director, Francisco Manso, confirma a este diario la creación de una quinta línea en 1º de ESO. Esta ampliación ha permitido admitir a 24 alumnos más, aunque todavía ocho se han quedado fuera. Estos estudiantes han sido reubicados en centros cercanos, como el Rodríguez Moñino y el Maestro Domingo Cáceres. "Con la ampliación de esta unidad, hemos podido admitir a todos los niños de la zona que habían pedido nuestro centro", afirma el director.

Una situación similar se vive en el instituto San Fernando. Se ofertaban 97 plazas y se han recibido 128 solicitudes, lo que ha dejado fuera a 31 alumnos. La diferencia es que aquí, de momento, no se han incrementado las plazas. La directora, Guadalupe Donoso, explica que el centro ha solicitado una quinta línea, aunque reconoce que su aprobación es "complicada" tras la publicación de las listas definitivas. Aun así, confía en que pueda salir adelante si existe "voluntad" por parte de la administración educativa.

La petición de ampliar la oferta en el IES San Fernando no parte solo de la dirección del centro. Más de 300 madres y padres de alumnos de distintos centros educativos de Badajoz presentaron hace unas semanas un escrito ante la Delegación Provincial de Educación para reclamar una línea adicional de cara al próximo curso, ante el fuerte aumento de las solicitudes. En ese documento, las familias alertaban de un "agravio comparativo" para el alumnado de la margen derecha, al entender que esta zona cuenta con menos oferta de centros públicos que otras áreas de la ciudad, lo que obliga a parte de los estudiantes a desplazarse incluso al otro lado del río.

El contraste de San José

En el extremo opuesto se encuentra el instituto San José, también del barrio de San Fernando. Su jefe de estudios, Luis Miguel González, advierte de una tendencia que considera "preocupante". El centro ha pasado de tener tres líneas a mantener solo una en pocos años, con una pérdida progresiva de alumnado. "Somos un centro muy grande con FP y de hecho, dentro de Extremadura, somos el que oferta más familias profesionales", apunta. Pese a ello, los datos lo evidencian: "Este año solo hemos recibido 12 solicitudes", lamenta.

"No queremos que el instituto San José se convierta en un gueto" Luis Miguel González — Jefe de estudios en el IES San José

Desde el instituto rechazan la apertura de nuevas líneas en otros centros mientras existan plazas vacías. Defienden una escolarización "equilibrada" y alertan del riesgo de que algunos institutos se vacíen. "Esto es una lucha que tenemos desde hace muchos años. No queremos que este centro se convierta en un gueto", subraya González, insistiendo en la necesidad de mantener una ESO "normalizada y equitativa" en toda la ciudad.

Estudiantes del IES San Fernando de Badajoz, salen del centro al finalizar la jornada. / Santi García

En respuesta, Guadalupe Donoso, la directora del IES San Fernando, que está solicitando la apertura de una nueva línea, evita entrar a valorar la postura del IES San José. "No voy a opinar sobre este instituto que rechaza la creación de nuevas líneas, yo tengo que mirar por mi centro. Si no puedo acoger a todos los alumnos que lo solicitan, tendré que trabajar para conseguirlo", defiende.