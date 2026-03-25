Provoca un aparatoso accidente de tráfico en el puente de la Universidad de Badajoz y huye de la zona

El puente de la Universidad en Badajoz vuelve a ser escenario de un accidente. Si el pasado sábado se producía un siniestro vial con tres coches implicados y un conductor que dio positivo en el control de alcoholemia, en esta ocasión han sido dos turismos.

El suceso se ha producido minutos antes de las 20.00 horas en uno de los carriles que van en dirección al centro de la ciudad. El resultado de este siniestro ha sido una persona herida leve.

El conductor abandonó el lugar

Según informan desde el Ayuntamiento de Badajoz, el conductor "implicado abandonó el lugar tras el siniestro". Rápidamente y tras el aviso de los pacenses que transitaban tanto caminando como en coche a los servicios de emergencia, la Policía Local se dispuso a intentar localizar al hombre.

Minutos más tarde fue "localizado por los agentes cuando pretendía acceder a un garaje en calle Julio Cienfuegos", en la Margen Derecha.

Positivo en alcohol

Tras identificarlo y viendo que era el responsable del siniestro, se le realizó el pertinente test de alcohol y drogas arrojando el primero un resultado positivo.

Al hombre, de 65 años de edad, se le atribuye un "presunto delito contra la seguridad vial". Además, como huyó del lugar del suceso sin auxiliar a la persona accidentada, se le atribuye otro presunto delito de "omisión del deber de socorro".

La víctima, de 21 años, sufrió lesiones leves en una rodilla y fue atendida por los servicios sanitarios.

Dos accidentes en cuatro días

Cabe recordar que este es el segundo accidente que se produce en este viaducto en tan solo cuatro días. El pasado sábado otro siniestro vial sorprendió a los pacenses por lo aparatoso del mismo. Dos turismos que avanzaban en el mismo sentido de la circulación impactaron y uno de ellos invadió los carriles de la dirección opuesta chocando contra un tercer vehículo.

El posible responsable de este accidente también dio positivo en el test de alcohol.