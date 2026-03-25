PSOE: "El estado del pavimento es el principal problema de Badajoz"

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha alertado este miércoles de que «el estado del pavimento urbano es hoy el principal problema de Badajoz» debido a su deterioro como consecuencia «de actuaciones fallidas y de la falta de mantenimiento», en referencia al tipo de materiales que se han venido utilizando, fundamentalmente en la conversión de las calles en plataforma única. Pero no solo en este tipo de pavimento.

«Aceras deterioradas, losetas sueltas y reparaciones constantes se han convertido en el actual paisaje de los barrios de la ciudad, lo que afecta a la seguridad de la ciudadanía, a la imagen de la urbe y a las arcas municipales», describió en una convocatoria de prensa la portavoz del grupo socialista, Silvia González.

La concejala considera que la estrategia municipal «es equivocada» en este tipo de actuaciones, pues «se repiten actuaciones fallidas o no se tienen en cuenta los usos y la actividad que soportan las respectivas calles».

Frente a ello «hay soluciones coherentes», dijo, como adoquines de granito que reparten mejor las cargas, piedra natural con tratamientos que mejoran la adherencia, losas más gruesas colocadas sobre bases que absorben el movimiento o pavimentos que facilitan la evacuación del agua, métodos que «se utilizan en muchas ciudades».

Reposición creativa

«Hay que reconvertir el pavimento de los espacios urbanos de manera creativa, económica y con impacto social, -incidió- sin olvidar además los colores, las texturas y el microcemento ecológicos y sostenibles».

Sistemas que «no son sofisticados» y que permiten «realizar las actuaciones bien desde el principio, lo que evita tener que pagar dos veces por la misma intervención», como ha ocurrido en muchas calles de la ciudad.

En algunos casos las reparaciones se repiten múltiples veces, como ocurre en el céntrico paseo de San Francisco, donde en diez años, desde que se convirtió en plataforma única, se ha intervenido en el pavimento «hasta en 21 ocasiones, para recolocar piezas, fijar losas o intentar corregir defectos que, en realidad, nunca se han terminado de solucionar del todo». De hecho, ahora está en obras. La plataforma única se ejecutó en 2015 pensada para compatibilizar peatones y tráfico, pero «empezó a dar problemas prácticamente desde el principio», de manera que «no es algo nuevo» y «se ha ido viendo año tras año», señaló.

«Durante todo este tiempo, el paseo ofrece una imagen que no se corresponde a su relevancia, con losas que se mueven, pequeños desniveles o ruido constante al paso de los coches», criticó la portavoz del grupo mayoritario de la oposición. En este caso al menos «el ayuntamiento se rectifica a sí mismo», afirmó, pues está retirando las losas para sustituirlas por adoquines de granito.