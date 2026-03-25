La Semana Santa también se aprende: el Colegio Santa Teresa de Badajoz reúne a más de 400 'mini cofrades' en su procesión escolar

La Semana Santa no solo se vive en el Casco Antiguo, también se hace en la barriada de La Paz. Al menos en la jornada de este miércoles en el Colegio Santa Teresa. Los alumnos de Infantil y Primaria han hecho "horas extra" en su centro educativo, pero con un motivo muy justificado, su procesión escolar.

Es el tercer año consecutivo que lo celebran y en esta iniciativa se involucra toda la comunidad educativa: profesores, alumnado y padres y madres. Pero no han sido los únicos porque tampoco han faltado la Banda del Resucitado de Badajoz, ni una amplia representación de las hermandades de la ciudad, ni siquiera representantes del ayuntamiento y la archidiócesis de Mérida - Badajoz, al participar la concejala de Juventud, Mariema Seck, y el arzobispo, José Rodríguez Carballo.

Preparación intensa

Desde primera hora de este miércoles, la actividad en el centro ha sido frenética. El comité organizador no ha parado de realizar preparativos para que todo estuviera listo en la tarde. Los pasos dispuestos en el hall de entrada, repasos de última hora y ensayos generales para que todos sepan cuál es su función.

Está actividad se ha consolidado en apenas tres años como una de las citas más señaladas dentro del calendario del centro, no solo por su dimensión educativa, sino también por su valor pastoral y comunitario. Así lo destaca su directora, Manoli Pozo, quien subraya que "esta procesión escolar, igual que pasa con el Belén Viviente, son las dos celebraciones claves de nuestra transversalidad como colegio en cuanto a la pastoral".

Una herramienta pedagógica y evangelizadora

En este sentido, la iniciativa trasciende lo meramente simbólico para convertirse en una herramienta pedagógica y evangelizadora. "Desde nuestro proyecto educativo que implantó el venerable Luis Zambrano lo que intentamos es acercar a nuestros alumnos y a las familias uno de los misterios más importantes de la fe, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, explica Pozo, quien define la jornada como una catequesis de lo que estos días celebramos".

Manoli Pozo, directora del colegio Santa Teresa de Badajoz. / Santi García

Además, la directora pone el acento en el papel de esta actividad como semillero de futuras generaciones cofrades: "Ojalá y los niños y jóvenes del cole sean esa cantera y que todos seamos capaces de despertar esa sensibilidad por la educación espiritual y sobre todo por la religiosidad popular". Una idea que conecta directamente con la tradición de la Semana Santa de Badajoz, de la que este acto escolar se presenta como antesala.

"Dignidad y solemnidad"

Por su parte, Jesús Thovar, miembro del comité organizador de esta procesión, destaca el carácter participativo del evento, especialmente en la implicación de las familias: "Al ser una procesión escolar queríamos mucho la participación de los padres y la manera de hacerlos participar es creando las túnicas, que son una manualidad para que ellos también sintiesen que pudieran ayudar".

La procesión, que reúne a cerca de medio millar de participantes entre alumnado, profesorado y acompañantes, ha ido creciendo en dimensión y solemnidad. "Estamos hablando de unos 400 alumnos y nos podemos juntar con esas 500 personas en la procesión", señala Thovar, quien añade que el objetivo siempre ha sido dotarla de "dignidad y solemnidad" como reflejo de los valores que se pretenden transmitir.

No han faltado agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en la procesión del colegio Santa Teresa de Badajoz. / Santi García

En esa línea, insiste en la importancia formativa de la iniciativa: "No podemos concebir el colegio sin la religión y sin fomentar las tradiciones no hay mejor catequesis que la procesión que esta tarde vamos a tener". Un planteamiento que busca que los más jóvenes comprendan el sentido profundo de estas celebraciones: "Que los niños aprendan que la Semana Santa es algo más que unos pasos".

Todos implicados

El trabajo previo, que se extiende durante semanas: "Es un trabajo de hace un mes y medio y no sería posible sin un claustro volcado en esta actividad", explica el profesor, quien también ha querido destacar el papel del AMPA, que "nos ayuda un montón y colabora no solo en lo económico, sino en materiales y en todo lo que necesitemos".

Los nazarenos del Señor de los Afligidos salen del colegio Santa Teresa de Badajoz. / Santi García

Con el respaldo de familias, docentes, instituciones y cofradías de la ciudad, la procesión escolar del Colegio Santa Teresa se afianza así como una tradición emergente, que, como reconoce su directora, "empezamos con cierto temor pero cada año va a más", confirmando su vocación de continuidad dentro de la vida educativa y social de Badajoz.

Llegó el momento

El mayor movimiento en las aulas se ha producido en torno a las 17.50 horas. En ese momento, los niños ha accedido al centro para localizarse en las distintas posiciones en las que iban a participar. Los más pequeños repasaban lo que iban a hacer. En la clase de 1º de Infantil A, la profesora Marta Blázquez preguntaba a sus alumnos: ¿Qué es la Semana Santa? Hugo Casimiro, un pequeño con poco más de tres años respondía: "Es en donde cantan saetas". Su compañera Guadalupe Ortiz añadía: "En la Semana Santa hay procesiones".

De una manera muy sencilla han ido enumerando las ideas que tenían de esta festividad. "Yo voy de mantilla", afirmaba Amelia Membrives definiendo su atuendo. "Y yo de nazarena", continuaba María Boza. Con la inocencia de los niños le explicaban que en los pasos iban la Virgen y Jesús, "al que los malos le hicieron daño", decía Héctor Garrido.

Con los conceptos claros, los pequeños han ido conformando el cortejo procesional. Lara y Paola preparaban el incensario y comenzaban a moverlo para que el aroma impregnase el hall de entrada del colegio.

La procesión

A las 18.20 horas arrancaba la peculiar procesión. Los primeros en salir era la banda de música particular que, con tambores, bombo y flautas, han ido entonando las marchas de Semana Santa más conocidas. Seguidamente, los primeros nazarenos salían de la explanada del colegio. Con hábitos rojos y negros salían los que acompañaban al Señor de los Afligidos. Tras ellos, las niñas vestidas con mantillas con su indumentaria muy propia.

La Banda del Resucitado de Badajoz ha entonado el himno de España, señal de que el paso del Cristo hacía acto de presencia. Costaleros y costaleras portaban al hombro el pequeño paso. El saetero Francisco Ramos ha dedicado una saeta al particular nazareno del colegio Santa Teresa mientras que los nazarenos de la Virgen Nazaret se posicionaban en la explanada. Con la guía de las profesoras, con la recomposición de hábitos incluida, han ido saliendo formando el particular cortejo.

La Virgen de Nazareth sale del colegio Santa Teresa durante la procesión escolar de la Semana Santa 2026. / Santi García

No han estado solos, varios centenares de personas han acompañado a estos mini cofrades. Se han apostado a la salida del centro escolar y en el parque cercano por el que se ha adentrado el cortejo. Emocionados y con caras de satisfacción han seguido con atención esta procesión. Durante más de una hora, los pequeños Daniela, Guillermo, Paula, Gonzalo o Zaid han sido protagonistas, junto al resto de sus compañeros, de un evento lleno de tradición, pese a llevar celebrándose tres años, y que busca crear cantera en la Semana Santa.