Unos 6.000 jóvenes se dan cita en el recinto ferial para celebrar la fiesta de la primavera en Badajoz

La primavera ya está aquí y, con ella, uno de los días más esperados por los jóvenes: la fiesta de la primavera. Música, amigos y buen ambiente, unido a las vacaciones de Semana Santa, se concentran en el recinto ferial.

La tarde de este jueves, mientras los autobuses llegaban cargados de pasajeros, una larga cola de jóvenes, que esperaban con bolsas y botellas de plástico, se formaba, para poder entrar en el interior de la fiesta, organizada por Santalia Summer Club, a la que no se podía acceder con cristal.

En otras ocasiones, el botellón llenaba los alrededores del recinto, pero a raíz del Covid, la fiesta se mudó a un espacio permitido y controlado. Algún tímido vaso de plástico se veía en el exterior, pero nada como los años dorados del botellón.

Dentro del recinto, Yaiza bailaba con sus amigos. Son de Badajoz y se desplazaron en autobús. «Me gusta la fiesta de la primavera por la música, el ambiente y la gente», contestaba entusiasmada. «Como está prohibido hacer botellón en algunos sitios es importante que nos dejen hacerlo dentro de los festivales». La joven cree que esta fiesta «ha cambiado mucho», ya que «antes se hacía el mítico botellón fuera y no había festival».

Galería de fotos | Así ha sido la fiesta de la primavera en Badajoz / Santi García

«Los niños no bailan», se quejaba Sheila por otro lado. Viene con su amiga Ainhoa a «echar un rato», ya que, aunque como dicen, no son estudiantes, mañana tienen el día libre . «Hemos aprovechado». Al igual que Yaiza, comenta que el botellón «se ha perdido». «Ya no se puede hacer en el Vivero y en el paseo tampoco».

Al lado estaban Manuel, Jesús y Alberto con su grupo de amigos que, como decían, «unos son de Huelva y otros de Sevilla». Este año repiten después de venir la pasada edición. «Nos gustó mucho».

En cambio, para Paula, Ismael, Cristina y Gloria no era su primera vez. Se consideran unos veteranos de esta fiesta. Vienen desde Orellana, El Torbiscal y Herrera del Duque, aunque estudian enfermería en Badajoz. Lo que más les gusta es «el tiempo y el tardeo» y lo único de lo que se quejan es la ubicación. «Está muy lejos y cuando nos queremos ir tiene que ser en taxi».

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El sol comenzaba a caer y las luces del gran escenario cada vez eran más visibles. Unos amigos charlaban y reían justo al lado. Son de Torremejía. Antonio estudia un máster de redes sociales y Javi acaba de terminar magisterio. Mientras tanto, Ángel solo respondía «y yo soy amigo de ellos dos». Lo que provocó la risa de los demás. «Es mi fiesta favorita porque es cuando llega el buen tiempo», comentó Ángel.