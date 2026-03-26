Abre en Badajoz una nueva tienda con una propuesta exclusiva de moda retro

Badajoz suma desde esta misma tarde un nuevo espacio comercial centrado en la moda retro. 'Paraphernalia Vintage Store' abre sus puertas a las 17.00 horas en la calle Francisco Pizarro, de esquina con Meléndez Valdés, con una propuesta que pretende ir más allá de la ropa de segunda mano tradicional, apostando por la exclusividad y una cuidada selección de prendas.

Detrás del proyecto se encuentra el pacense Marcos Muñoz, propietario de la marca que ya cuenta con experiencia en el sector.

Un proyecto personal convertido en marca

Para Muñoz, Paraphernalia no es solo un negocio, sino una "apuesta vital". El emprendedor explica que comenzó en el mundo del vintage hace años y que, tras diferentes etapas, decidió crear su propia identidad de marca.

El nombre, con grafía 'PH', responde a una estrategia internacional, ya que mantiene el mismo significado en español, portugués e inglés. Pero más allá de la estética, el objetivo es "transmitir una idea de exclusividad y elevar el nivel del vintage" asegura.

De Lisboa a Badajoz

La conexión con Portugal sigue muy presente en el proyecto. Parte de la colección incluye joyería de inspiración portuguesa, un detalle que "refleja el origen de la marca y su expansión" afirma Muñoz.

Tras su andadura iniciada en 2019 en Lisboa, el dueño de la marca ha elegido Badajoz para esta nueva apertura por las oportunidades que detecta en la ciudad. "Considero que el casco antiguo tiene margen de crecimiento comercial" explica.

Una selección exclusiva

Paraphernalia Vintage ofrece una propuesta variada que incluye ropa, complementos, y una sección de lujo. Todo ello bajo un criterio claro: la selección. "Tenemos aquí una selección muy cuidada", asegura Muñoz, quien insiste en que el objetivo es ofrecer un producto diferente y exclusivo.

Las prendas de la tienda abarcan desde los años 60 hasta los 2000, y no todo es de segunda mano. "También tenemos ropa nueva de esa misma época, con la etiqueta original, incluso con la moneda antes de ser el euro", añade.

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La tienda se dirige a un público amplio, que va desde los 16 hasta los 50 años aproximadamente. Muñoz espera que su apertura tenga un impacto significativo en la ciudad: "Lo que quiero transmitir es elegancia y un nivel superior dentro del mundo del vintage", concluye.