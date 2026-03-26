Artes y Oficios suma otro retraso al quedar desierto de nuevo el seguro

La Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí de Badajoz suma un nuevo obstáculo en su traslado a la sede de la calle Chapín. La licitación del seguro para poner en marcha el centro ha quedado desierta por segunda vez, lo que añade más incertidumbre a una comunidad educativa que da por perdido el curso 2025/2026 y que lleva sin actividad desde junio de 2024.

El Ayuntamiento de Badajoz ha confirmado que ninguna empresa se ha presentado al procedimiento, por lo que el contrato volverá a salir a licitación por tercera vez. El nuevo revés complica además la posibilidad apuntada en enero de ofrecer algunos cursos breves hasta junio, una opción que ya entonces se veía lejana entre el alumnado.

Más retrasos en un traslado sin fecha

La Adelardo Covarsí, uno de los centros de referencia de la formación artística en la ciudad, suspendió su actividad en junio de 2024 para completar el traslado desde el Palacio de Godoy al antiguo convento de San Agustín, en la calle Chapín. Aunque la rehabilitación del inmueble terminó hace alrededor de año y medio, la nueva sede sigue cerrada y sin una fecha concreta de apertura.

La falta de avances ha terminado por minar la confianza de los estudiantes. Durante meses, los alumnos organizaron protestas, sobre todo los lunes, cuando se reunían para visibilizar que seguían sin clases y sin respuestas. Sin embargo, en enero muchos de ellos ya asumían que las movilizaciones no estaban sirviendo para desbloquear la situación.

El malestar se ha traducido también en una caída de la matrícula. En las últimas semanas, en torno al 75% del alumnado ha pedido la devolución de las tasas ante la imposibilidad de retomar la actividad con normalidad. Algunos estudiantes han optado además por buscar alternativas en la Universidad Popular y en academias privadas.

Un centro vacío y alumnos a la espera

La directora de la escuela, Ángela Cortés, ha defendido en los últimos meses que el centro trabaja para abrir cuanto antes, aunque ha admitido que todavía no puede concretar plazos. Mientras tanto, entre los alumnos domina la sensación de abandono. "No se sabe nada, es un desastre", resumía uno de los estudiantes afectados al describir una situación que se prolonga ya durante dos cursos.

La nueva licitación del seguro vuelve a aplazar cualquier horizonte de reapertura y refuerza la percepción de parálisis entre quienes siguen pendientes de regresar a las aulas. Sin calendario, sin actividad lectiva y ahora con otro procedimiento desierto, la incertidumbre continúa vaciando la escuela y empujando a parte de su alumnado a cerrar definitivamente esta etapa.