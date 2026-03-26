Sentencia de conformidad
Condenados a 5 y 1 año y medio de prisión por traficar con cocaína en Badajoz
Un acuerdo entre la fiscalía rebaja las penas de cárcel para los dos acusados, que tendrán que pagar multas de 150.000 y 300 euros, respectivamente. La policía halló en un trastero de uno de ellos 1.600 gramos de droga
La Audiencia de Badajoz ha condenado a dos vecinos de la ciudad a 5 y 1 año y medio de cárcel, respectivamente, por traficar con cocaína. Además, uno de ellos tendrá que pagar una multa de 150.000 euros y el otro, de 300 euros.
El tribunal dictó este miércoles sentencia de conformidad, después de que la fiscalía y las defensas, ejercidas por Rosa Dorado y Raúl Montaño, alcanzaran un acuerdo, que supone el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados.
El ministerio público solicitaba inicialmente 9 años de cárcel y multa de 300.000 euros para uno de los procesados y 4 años de prisión y multa de 600 euros para el otro. Al primero, a quien la policía intervino 1.600 gramos de cocaína en trastero, se le ha condenado por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud y de notoria importancia, pero la pena de prisión se ha rebajado en cuatro años al aplicarle las atenuantes de confesión y analógica de drogadicción.
Al segundo, la pena se le ha reducido en dos años y medio al modificar la fiscalía la calificación a un delito contra la salud pública de menor entidad.
Las defensas solicitarán en ejecución de sentencia la suspensión de las penas de cárcel.
Seguimientos
Los hechos por los que han sido condenados sucedieron entre 2023 y 2025, cuando la Policía Nacional inició una serie de seguimientos a ambos ante la sospecha de que estaban distribuyendo cocaína en Badajoz.
El varón condenado a 5 años de cárcel -donde se encuentra como medida cautelar desde que fue detenido en 2025- se le intervinieron 1.600 gramos de cocaína en un trastero que tenía alquilado en una nave, al que los investigadores observaron que hacía numerosos viajes con una furgoneta. Tras uno de esos desplazamientos, los agentes lo sorprendieron entregando un envoltorio con droga a un tercero.
Pocos días después, fue identificado y se registró su vehículo, en el que no se encontraron sustancias estupefacientes. No obstante, él mismo dijo a los policías que lo acompañaran al trastero, donde fue localizada una bolsa de plástico negra con cinco paquetes, en cuyo interior estaba la cocaína, con la que, según los cálculos de los investigadores, se habrían obtenido en el mercado ilícito unos beneficios superiores a los 140.000 euros.
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