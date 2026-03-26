Educación revisa la seguridad del colegio de Cerro Gordo tras la salida de dos menores y estudia posibles responsabilidades

Tras el susto de ayer, la Consejería de Educación ha iniciado averiguaciones por la salida del recinto escolar de dos menores de dos años en el colegio del barrio pacense de Cerro Gordo, un suceso que provocó momentos de tensión entre el profesorado y las familias y que, según subrayan desde la administración educativa, se saldó con dos niños en buen estado, "que es lo más importante".

Fuentes de Educación han explicado a este diario que la inspección, en cuanto tuvo conocimiento de los hechos, procedió a iniciar averiguaciones y que se depurarán responsabilidades, si las hubiere. De forma paralela, añaden, se están revisando las medidas de seguridad y se actuará si fuese necesario.

Además, la consejería ha confirmado que se va a visitar el centro desde el punto de vista técnico "para analizar lo ocurrido y evaluar la situación sobre el terreno".

"Los niños están perfectamente"

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura en funciones, María Mercedes Vaquera, ha sido preguntada este jueves por la salida de los menores y ha trasladado un mensaje de comprensión hacia las familias, aunque ha subrayado que lo más importante es que los niños se encuentran bien. "Yo empatizo con los padres y entiendo que estén preocupados. Claro que sí, pero sí que quisiera decir que afortunadamente, que es lo más importante, a los niños no les ha pasado nada y que están perfectamente", ha señalado Vaquera, quien ha insistido en que esa circunstancia no resta gravedad a lo sucedido ni a la actuación desplegada desde el primer momento.

La consejera ha recalcado que, desde que la administración autonómica tuvo conocimiento de los hechos, se activaron los protocolos correspondientes. "Eso no quita para que desde el momento cero hayamos actuado y establecido los protocolos que corresponden, porque vuelvo a repetir y hacer hincapié que yo empatizo con los padres, como empatizamos en esta consejería y en el Gobierno", ha afirmado.

Investigación en marcha

En estos momentos, ha reiterado, se está desarrollando una investigación exhaustiva. "Desde que tuvimos conocimiento ayer de este tema, la inspección se puso a trabajar y ahora lo que se está llevando a cabo es una inspección exhaustiva y una investigación para ver qué es realmente lo que ha pasado", ha indicado.

Vaquera ha remarcado además que, en caso de que se determine algún tipo de responsabilidad, la Junta actuará en consecuencia. "Lo que está claro es que si hubiera responsabilidades se van a depurar. Eso no les quepa la menor duda", ha asegurado.

En relación con la petición de las familias y del propio centro para contar con la figura de un conserje, la consejera ha recordado que la vigilancia, conservación y el mantenimiento de los colegios corresponden al ámbito municipal y ha apuntado que el ayuntamiento dispone de servicios contratados en materia de limpieza y seguridad.

No obstante, ha considerado que ahora mismo el foco debe ponerse en la investigación. "Yo creo que no es el momento de ver ahora mismo esta cuestión. En el momento de la investigación que estamos, lo que tenemos es que analizar por dónde se han ido estos niños y de quién es, si es que la hubiera, esa responsabilidad, que ya les aseguro que se va a depurar todo lo que corresponda".

Competencias municipales

Este diario ha trasladado al consistorio varias preguntas, entre ellas si se va a abrir algún tipo de investigación o revisión de los protocolos de seguridad en el centro y si se contempla incorporar la figura de un conserje u otro personal de vigilancia para evitar que vuelva a ocurrir un episodio similar. El Ayuntamiento de Badajoz no ha respondido a estas cuestiones y se ha limitado a señalar que, por el momento, no va a realizar ninguna valoración.

Agentes participan en la búsqueda de los dos menores en el barrio de Cerro Gordo, en Badajoz. / Cedida

Media hora fuera del recinto

Los hechos ocurrieron este miércoles, cuando dos menores de apenas dos años lograron salir solos del colegio sin ser detectados en un primer momento, según confirmaron a este medio fuentes de la Policía Nacional. Los niños habrían permanecido fuera del recinto al menos durante media hora.

Según relataron vecinas de la zona, la alarma se hizo visible cuando varias profesoras fueron vistas buscando con desesperación en los alrededores del centro. Finalmente, ambos niños fueron localizados juntos y a salvo, en la plaza del barrio.

La situación ha generado una fuerte preocupación entre las familias, especialmente al conocerse que inicialmente no se tenía constancia de que fueran dos los menores que habían salido del recinto. "Lo más grave es que han encontrado al niño acompañado de otro al que nadie buscaba, nadie sabía que se habían escapado dos", denunciaba una testigo.

Cambios en el acceso

Tras lo ocurrido, el equipo directivo ha comunicado a las familias a través de Rayuela que la puerta principal permanecerá cerrada con llave a partir de hoy.

Entre los familiares y vecinos crecen las críticas por la supuesta falta de control en los accesos y por la ausencia de personal específico de vigilancia en las puertas del colegio.

Por otro lado, el entorno de una de las familias afectadas ha asegurado que tiene intención de denunciar al centro educativo por la gravedad del suceso, aunque este medio no ha podido confirmarlo por ahora, ya que aún no ha sido posible hablar directamente con la familia.

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