Accidente de tráfico
Herido un conductor tras salirse de la vía e incendiarse su camión en la A-5 en Badajoz
La víctima, de 24 años, ha sufrido quemaduras de segundo grado
El conductor de un camión ha resultado herido esta tarde tras salirse de la vía e incendiarse su vehículo en la A-5 a altura de Badajoz.
El accidente, según han informado fuentes de la Guardia Civil, se ha producido sobre las 15.40 horas en el kilómetro 404 (sentido Lisboa), cuando por causas que se desconocen el conductor, de 24 años y nacionalidad portuguesa, ha perdido el control y el camión, cargado de pienso, ha quedado volcado entre el arcén y la cuneta.
La víctima, según el parte facilitado por el centro de emergencias 112, ha sufrido quemaduras de segundo grado y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz en estado "menos grave".
Hasta el lugar del suceso se han trasladado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), agentes de la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos del parque municipal, así como personal del servicio de emergencia de la A-5.
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