El fenómeno mundial K- Pop aterriza en Badajoz con un espectáculo de danza y música

Los fans de las guerreras K-Pop están de suerte. El teatro López de Ayala acoge hoy 27 de marzo, desde las 17.00 horas, el musical 'K-Power'. Un fenómeno que va a reunir canciones y danza en un mismo espectáculo. Las entradas, de las cuales quedan muy pocas unidades, aún se pueden adquirir en la web del teatro para las dos sesiones disponibles de las 17.00 y las 19.30 horas por un precio de 20€, excepto para los niños menores de tres años, que no pagan entrada siempre y cuando no ocupen una butaca y compartan asiento con un adulto a cargo.

Procedentes de Corea del Sur, concretamente desde Seúl, tres jóvenes coreanas quieren conquistar los escenarios internacionales y han puesto sus ojos en Badajoz. En esta función, los asistentes pueden disfrutar de coreografías y música al estilo K-Pop, para este género, la estética visual es lo más importante gracias a su ritmo y espectacularidad. K-Power tiene como objetivo demostrar que la amistad y la pasión permiten luchar contra un mundo tan duro como es la fama, donde a veces el talento individual no es suficiente por lo que su verdadera fuerza reside en la unión.

¿Qué es K-Pop?

Esta música pop, mezclada con hip hop, electrónica y R&B está siendo de lo más viral del momento. Todos los jóvenes quieren parecerse a sus referentes del mundo K-Pop, que en este caso se llaman 'idols'. La actuación se presenta en Badajoz con la importancia de toda la estética visual de sus actuaciones que conectan directamente con el cariño de sus fans, siendo esta esencia, lo que les ha llevado hasta la cima.

Toda esta fama ha llevado a K-Pop hasta Hollywood, donde han entrado en la historia de los 'Oscars' tras llevarse dos estatuillas hace menos de un mes. Una por ser la mejor película de animación ('Las Guerreras K-Pop') y la segunda por ser la mejor canción con Golden, el megahit de Huntrx, el trío ficticio formado por Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami.

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Desde la organización del teatro López de Ayala informan que será posible entrar media hora antes del espectáculo por lo que se ruega que los espectadores lleguen con suficiente antelación. De la misma manera, avisan de que una vez empezado, nadie podrá entrar por razones de seguridad y se cancela el derecho de devolución del importe de la entrada por esta razón.