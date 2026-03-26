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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 26 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Provoca un aparatoso accidente de tráfico en el puente de la Universidad de Badajoz y huye de la zona
El conductor fue localizado y dio positivo en la prueba de alcoholemia
Regino tiene mucho que decir sobre la inclusión
El joven, que se comunica a través de un teclado, ha participado en el taller 'Escúchame a mí' en la Facultad de Medicina: «La sociedad debería comprender la forma de proceder de las personas autistas»
Condenados a 5 y 1 año y medio de prisión por traficar con cocaína en Badajoz
Un acuerdo entre la fiscalía rebaja las penas de cárcel para los dos acusados, que tendrán que pagar multas de 150.000 y 300 euros, respectivamente. La policía halló en un trastero de uno de ellos 1.600 gramos de droga
Alarma en Cerro Gordo tras la desaparición de dos menores de dos años que salieron solos del colegio
Tras el hallazgo de los dos niños en la plaza del barrio, las familias lamentan falta de control y de un conserje que vigile las puertas del centro
- Muere en Badajoz una mujer al precipitarse desde un sexto piso
- Alarma en Cerro Gordo tras la desaparición de dos menores de dos años que salieron solos del colegio
- Un pacense logra el primer puesto de Extremadura en el MIR: 'Después de tanto tiempo de trabajo, reconforta saber que el esfuerzo se ve recompensado
- La calle Toledo de Badajoz se viste de gala por primera vez para recibir a la Virgen de la Palma
- Once institutos de Badajoz agotan sus plazas, mientras que los otros diez aún tienen vacantes
- Impulsan en Badajoz un proyecto de seguimiento de las colonias del ave cernícalo primilla
- El López de Ayala de Badajoz se descubre ante el público por el Día Mundial del Teatro
- Los nuevos Soletes de Badajoz: PanContigo y Malahierba brillan por sus productos de calidad y trato cercano