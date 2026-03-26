Organizada por la Asociación de Mujeres Progresistas
Paca Blanco y Loli de Benito, supervivientes del Patronato de Protección de Mujeres, relatan su historia en Badajoz
La charla será este jueves en la Residencia Universitaria Hernán Cortés
Paca Blanco y Loli de Benito, dos supervivientes del Patronato de Protección de las Mujeres (que junto a otras han sido recientemente reconocidas por ley como víctimas del franquismo) intervienen este jueves por la tarde (19.00 horas) en una charla coloquio organizada por la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz.
La actividad se desarrollará en Residencia Universitaria Hernán Cortés y la entrada es libre hasta completar el aforo.
El Patronato de Protección de las Mujeres fue una institución creada en la dictadura para reconducir y reeducar a las mujeres que se salían de la norma establecida y que estorbaban al patriarcado. Era, en realidad, un régimen carcelario, «donde se vejaba y humillaba» a las jóvenes que tenían la desgracia de acabar en ella.
Una verdad «incómoda», según Mujeres Progresistas, que ha sido ocultada y que, gracias a mujeres como Paca Blanco y Loli de Benito, se puede conocer en toda su crueldad.
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