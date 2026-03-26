El PP saca adelante el presupuesto municipal de Badajoz en solitario, con el voto en contra de toda la oposición

La mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento de Badajoz sacó adelante este jueves la aprobación provisional de los presupuestos municipales de 2026, que vuelven a presentarse tarde, con el ejercicio empezado. Los populares no lograron convencer a la oposición. Los grupos del PSOE, Vox y el concejal no adscrito Carlos Pérez, votaron en contra y todos coincidían en que son unas cuentas poco ambiciosas en inversiones.

El presupuesto municipal consolidado (incluye los organismos autónomos) para este año se eleva a 150.530.830 euros (300.000 menos que el de 2025), de los cuales casi 141 millones son del ayuntamiento, 8 a la Fundación Municipal de Deportes (FMD), 7,5 del IMSS, casi 3 para Ifeba, 416.000 para la Escuela de Artes y Oficios, 226.000 para el del Casco Antiguo y 7 para la Inmobiliaria Municipal.

El concejal de Hacienda, Javier Gijón, destacó que este año no cuentan con los ingresos por devolución del IVA (2,4 millones por Tubasa y 1,3 por Aqualia). Por contra, se suma el ingreso anual de la tasa de basura, que supone 3,2 millones más porque el año pasado solo se abonaron tres trimestres. Gijón hizo especial hincapié en que no incrementan los impuestos y están pendientes de la participación en los ingresos del Estado, que puede suponer 4,4 millones de euros. En los gastos se contempla una subida del 2% de los salarios (734.000 euros), se asume el aumento de costes de contratos de servicios por valor de 1,6 millones más. Además, para el equilibrio financiero del servicio de autobuses, aporta a Tubasa 2,2 millones.

El presupuesto incluye 900.000 euros en inversiones, de los que 428.000 son para las pedanías, y 100.000 para los presupuestos participativos. También 1,3 millones para la red de agua. El concejal volvió a incidir en que este presupuesto se complementa con un plan de inversiones que resulta del trabajo realizado en 2025 de venta de terrenos (7,5), la captación de fondos nacionales (1 millón de la plataforma de destinos turísticos y europeos (5 millones de los fondos Edil). En total 13 millones, más los 2 del presupuesto

Estos números no convencieron a la oposición. Carlos Pérez puso el acento en que no es cierto que no suban los impuestos, pues se va a pagar más tasa de basura que, según dijo, es la que sostiene la estabilidad presupuestaria, y cuestionó que los ingresos por IBI no varíen a pesar de que se construye más vivienda.Gijón aclaró que tarda en cobrarse unos años. El portavoz de Vox, Marcelo Amarilla habló de «inversiones raquíticas» y abogó por acudir al endeudamiento. Por su parte, la socialista Sandra Caballero tachó los presupuestos de «faltos de ambición» y propuso acudir a inversiones financieramente sostenibles con cargo al superávit.

Menú halal

El PP no logró convencer a Vox de que votara a favor, pero sí ocurrió lo contrario con la moción sobre los menús halal en centros públicos. El PP la apoyó, aunque con un texto transaccionado que recortó las críticas del original a la política migratoria del bipartidismo. Solo el PSOE votó en contra de la moción en la que -para disgusto de la comunidad musulmana- el Ayuntamiento de Badajoz rechaza «la imposición obligatoria del menú halal en cualquier centro público y en especial en los comedores escolares». De nada sirvió que la socialista Silvia González recordase que en ningún comedor de Badajoz se ofrece menú halal. «Más vale prevenir que curar», dijo Amarilla. n