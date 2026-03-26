El violador en busca y captura también ha sido detenido por los últimos tiroteos en Badajoz

El joven de 26 años condenado por violar a una menor que ha sido localizado esta madrugada, tras dos años huido de la justicia, también ha sido detenido por su presunta participación en los últimos tiroteos ocurridos en Badajoz, según han confirmado fuentes policiales.

La Policía Nacional lo considera uno de los "principales" implicados en los disparos y lanzamientos de objetos incendiarios contra viviendas que se han sucedido en San Roque y el Cerro de Reyes durante varias semanas. Los ataques se han producido contra casas de las calles Alfonso XII y Serrano, en la primera barriada, y de la calle Grecia, en la segunda.

Como ha adelantado este diario, el joven fue detenido sobre las dos de la madrugada en la avenida Manuel Rojas Torres, cuando llegaba en una moto al domicilio familiar. El operativo policial se ha desarrollado dentro de la investigación para esclarecer los últimos tiroteos y arrestar a los presuntos responsables de estos hechos violentos.

En este caso, además, pesaba sobre el sospechoso una orden de busca, detención e ingreso en prisión por no haber ingresado en la cárcel tras ser condenado en sentencia firme a 4 años de cárcel como autor de una agresión sexual a una menor de 17 años ocurrida en 2021.

Su presunta participación en los tiroteos es el motivo por el que no ha sido trasladado directamente al centro penitenciario de Badajoz, sino que permanece en los calabozos de la comisaría a la espera de pasar a disposición judicial por estos hechos.

Los tiroteos contra viviendas de San Roque y el Cerro de Reyes han generado alarma social entre los vecinos de ambas zonas, que temían que las consecuencias fueran a más. La Policía Nacional ya ha detenido a otras tres personas por su presunta implicación en estos hechos -dos varones y una mujer-. Ella no llegó a pasar a disposición judicial, mientras que los dos hombres fueron puestos en libertad tras declarar ante el juez. Ambos están investigados por un delito de incendio en vivienda.

Investigación compleja

La Policía Nacional lleva investigando estos hechos desde hace semanas, una tarea que, según ha reconocido el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, no ha resultado fácil por la falta de colaboración de los posibles testigos.

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La investigación continúa abierta.