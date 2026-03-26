La voz de Lara Donoso protagoniza un recital acústico en el Hospital Centro Vivo de Badajoz

El Hospital Centro Vivo de Badajoz acoge hoy a las 20.00 horas el concierto de Lara Donoso en acústico, una propuesta musical pensada para todos los públicos que se celebra en el auditorio principal con una duración aproximada de 60 minutos.

La actuación llegará en un formato cercano e íntimo con el que la artista ofrecerá al público un recorrido por distintos estilos y emociones a través de un repertorio en el que estarán presentes la copla, los pasodobles, el flamenco y el pop rock. Se trata de una cita que busca poner en valor la sensibilidad interpretativa de Lara Donoso y su capacidad para conectar con los asistentes desde la sencillez del directo acústico.

Lara Donoso inició su vinculación con la música desde muy pequeña, encontrando en el canto y el baile una forma de expresión natural desde los tres años. Esa trayectoria temprana y constante ha ido marcando una evolución artística que ahora se refleja en un espectáculo donde la intérprete muestra madurez, emoción y una voz en continuo crecimiento.

Entre los hitos de su carrera destaca su paso por el Festival de la Canción de Jerez de los Caballeros, certamen en el que fue finalista durante tres años y en el que obtuvo el reconocimiento de Micrófono de Bronce. Esa experiencia ha contribuido a consolidar una trayectoria que sigue sumando escenarios y nuevos públicos.

El concierto se presenta como una experiencia musical cercana, en la que la artista repasará su camino sobre el escenario a través de canciones y estilos que forman parte de su identidad. El formato acústico permitirá además resaltar la fuerza de la voz y la interpretación, en una propuesta pensada para disfrutarse desde la emoción y la proximidad.

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Desde la organización se recuerda que la entrada será libre y gratuita, aunque el acceso estará condicionado al aforo del recinto. Una vez completada la capacidad del auditorio, los asistentes podrán seguir disfrutando del espectáculo, aunque sin asiento disponible. Por ello, se recomienda acudir con antelación para facilitar la entrada.