27 artistas del Casco Antiguo de Badajoz exponen sus obras en la sala Vaquero Poblador

Hasta el próximo 2 de mayo se puede visitar en la sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz la exposición ‘Artistas del Casco Antiguo’, en la que participan 27 autores con vinculación con el casco histórico.

La muestra, que este año alcanza su decimonovena edición, está organizada por la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y comisariada por José María Soriano, que en la inauguración de la muestra calificó al espacio que la acoge como «la mejor sala de Badajoz y una de las mejores de Extremadura»

Las obras que se exponen se han seleccionado entre las hasta 40 propuestas que se han recibido este año para esta exposición colectiva, que busca «dar a conocer la creatividad de toda la gente que vive o ha vivido en este barrio emblemático», según Soriano.

Una de las esculturas de la muestra colectiva. / S. GARCÍA

Obras de pintura, escultura, fotografía y arte digital conviven en esta exposición en una armonía que no es casual, «sino resultado de una trayectoria compartida, de una sensibilidad plural y de una manera de entender el arte sin límites».

Salto a otros escenarios

En la inauguración, el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, habló del pulso creativo de la provincia y destacó que muchos de los artistas que han participado en la exposición a lo largo de su historia, «han podido también dar el salto a escenarios de primer nivel como la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España ARCO con el apoyo de la institución provincial».

La presidenta de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, Laura Sánchez, agradeció a la Diputación de Badajoz y a todos los artistas su generosidad para que esta exposición esté a punto de cumplir 20 ediciones. Asimismo, mostró su disposición para poner en marcha “todo tipo de propuestas, culturales o sociales que sirvan «para dinamizar social y culturalmente nuestro barrio, que lo que queremos mucho».

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La vicepresidenta de la asociación vecinal, Laura Nogales, por su parte, aprovechó la inauguración para reivindicar la apertura de la Escuela de Artes y Oficios al Ayuntamiento de Badajoz.