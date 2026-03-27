Badajoz aplica 180 litros de líquido anticera en los recorridos de las procesiones

Badajoz ultima los preparativos para celebrar su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, con todo el orden y las medidas de seguridad que merece y requiere. Como se viene haciendo en los últimos años, se ha empezado a aplicar líquido anticera en el suelo en los recorridos de los desfiles procesionales, para evitar que se impregne en el pavimento y facilitar su limpieza posterior.

En total, se utilizarán 180 litros de este producto, según ha explicado este viernes el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, tras la reunión de la Junta Local de Seguridad en el ayuntamiento.

La limpieza es una de las principales tareas que se tienen que organizar estos días. Habrá 40 operarios al día, se colocarán más de 200 papeleras en todo el entorno de las procesiones, así como 22 vehículos (15 de limpieza y 7 de recogida).

Mayor afluencia por el buen tiempo

Esta es la segunda edición de la Semana Santa de Badajoz con el título de Interés Internacional y la previsión es que dado que hará buen tiempo durante todos estos días, habrá más personas en las calles de la ciudad y más visitantes. Casablanca está seguro de que podrán salir todos los pasos en todos sus recorridos previstos. Turismo responde a esta afluencia con un horario especial de apertura de los principales monumentos.

Entre las principales novedades de esta edición, se ha reorganizado la carrera oficial. El ayuntamiento sacó a licitación el contrato para instalar las gradas delante de la catedral, pero ha quedado desierto debido a que los plazos estaban muy ajustados para que las empresas tuviesen tiempo para adquirir el material que se pedía.

Como solución de urgencia, la Concejalía de Cultura, de común acuerdo con la Agrupación de Hermandades y Cofradías, ha sacado un contrato menor (menos de 15.000 euros) que contempla el alquiler de 600 sillas (ponerlas y quitarlas y las fundas de las vallas), al que incorpora medios propios, como los escenarios, sobre los que se colocarán los asientos. "Va a quedar una carrera oficial diferente, mucho mejor", asegura Casablanca. Este año se ha dado protagonismo a la puerta principal de la catedral. La carrera además se decorará para ganar en espectacularidad.

Sentarse en la carrera oficial costará un precio simbólico de 1 euro.

Restricciones de tráfico

En cuanto a las restricciones del tráfico, en los recorridos procesionales, se notificará con anterioridad la prohibición de aparcar y un día antes de la procesión se retirarán los vehículos que aún permanezcan estacionados en el itinerario. Los cortes de tráfico estarán regulados una hora antes del paso y los veladores afectados ya se han notificado a los establecimientos.

Además se trasladarán las paradas de taxis, como la de la plaza de España, que se desplazará a un punto de paso próximo.

Todos los recorridos de las procesiones están revisados con las cofradías, los costaleros y los servicios municipales y ninguno se ve afectados por obras en calles. Los obstáculos han sido retirados.

Un año más, se cuenta con el servicio de atención al cofrade y al costalero con el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Badajoz, para atender a quien quiera solicitarlo, no solo a los costaleros, sino todos los participantes de las procesiones.

La Policía Local ha establecido 671 servicios para toda la Semana Santa. La Policía Nacional contará, por su parte, con agentes uniformados, de paisano y de la unidad canina, distribuidos en 376 jornadas. Se ha solicitado la reserva temporal del espacio aéreo para evitar que haya drones sobre aglomeraciones de personas. La unidad de caballería participa, como cada año, en la procesión del Descendimiento que sale de la iglesia de San Andrés. La Guardia Civil se encargará de la seguridad en los ocho poblados y habrá un apoyo a la Policía Local y Nacional. Hará hincapié en el tráfico, con radares dinámicos para controles de velocidad en los accesos a la ciudad y también de alcohol.

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