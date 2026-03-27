Genaro González: "Más de una vez se me han saltado las lágrimas fotografiando la Semana Santa de Jerez de los Caballeros"

Genaro González y Francisco Jesús Pérez Rodríguez visitan hoy a las 19.00 horas la sede de Fundación CB para presentar su libro, 'Arte en imágenes'. Una obra que resume toda la tradición, devoción y sentimiento que posee la Semana Santa de Jerez de los Caballeros (Badajoz).

El libro no es simplemente un catálogo fotógrafico de esta festividad, sino el resultado de un trabajo que ha sido perseguido durante tres años de miles de fotografías. El objetivo final del dúo de fotógrafos, ha sido poder conseguir plasmar toda la autencidad de una celebración que une a un pueblo.

Fotógrafos de naturaleza

Todo comenzó cuando esta pareja se encontraba fotografiando buitres, ya que ambos se dedicaban a la fotografía de paisajes, cuando quisieron emprender esta nueva aventura. Entonces fue cuando Genaro y Francisco cambiaron el objetivo de su cámara para trasladar el fervor y la devoción de las cofradías y las hermandades, a las que una vez pertenecieron. "Nosotros hemos sido cofrades, esta vinculación de Semana Santa tiene que ver con que es la semana grande de Jerez", afirma Genaro González en una entrevista concedida a este medio.

La relación entre estas dos generaciones de fotógrafos proceden de la enseñanza. Genaro González era profesor de instituto de Francisco Jesús, desde que le transmitía la pureza de la asginatura de historia del arte, pudo ver en él una futura alianza para proyectos que requerían una mayor simbiosis como 'Arte en imágenes'. "Entre nosotros siempre ha habido buena sintonía tras muchos años" confirma.

A la hora de hacer el libro, numerosas reuniones y decisiones se han sucedido entre los dos, como las selecciones de fotos o textos. Reuniones que han tenido trabajos tan costosos como el de elegir entre decenas de miles de 'clics' y resumirlo todo en un solo libro. "Hicimos un cribado de más de 70.000 imágenes hasta las 300", ratifica Genaro.

Lágrimas detrás del objetivo

La emoción que transmite la Semana Santa de Jerez de los Caballeros puede agitar a cualquiera, hasta a Genaro y a Francisco. A pesar de tener sus sentidos puestos en sacar la mejor instántanea, no han podido evitar que se les salte alguna lágrima cuando estaban tan cerca de su fotografía perfecta. "Me emocioné cuando estuve a menos de 30 centímetros de la Virgen de la Macarena, es algo indescriptible". Y es que, tanta dedicación a lo largo de tres años para la creación de este libro, ha tenido como resultado una enorme sensación de orgullo para ambos.

Las técnicas que han usado los autores han sido asombrosas. Captar la atmósfera de una festividad que irradia tanto sentimiento conlleva todo tipo de detalles. Llegaron a utilizar máquinas de vapor controladas por mando a distancia que generaban una neblina de incienso artificial . Genaro González nos ha explicado como este libro pretende impactar a los lectores a través de fotografías que despierten su senbilidad. "Hemos pillado planos de menos de 40 centímetros, se ven hasta los poros de la madera", relata el fotógrafo.

El autor también ha tenido palabras para lo que sucede hoy en día en cuanto a la Inteligencia Artificial, donde muchas fotografías están retocadas en el momento de editar. En cambio, la obra de Genaro y Francisco trasmite pasión y pureza, siendo un alarde de respeto a la tradición. "Hemos creado pequeños estudios fotográficos dentro de las iglesias o de las ermitas", asevera.

Un problema llamado luz

Pero no todo es un camino de rosas a la hora de capturar tanta emoción y sensación indescriptible. Los fotográfos también han tenido dificultades, siendo la nocturnidad el principal problema para ellos. "Las cofradías sacan la mayoría de sus desfiles procesionales de noche, y la fotografía es luz", nos confirma. En esos momentos es cuando la profesionalidad entra en escena para poder sacar la mejor instántanea posible. "Al partir del género de la naturaleza, para nosotros eso ha jugado a nuestro favor, teníamos que tener mucho control de la situación", afirma Genaro.

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Todo este resultado de una obra monumental plagada de detalles puede ser contemplada en la sede de Fundación CB en calle Montesinos número 22 de Badajoz a partir de las 18.30 hasta las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.