Ingresa en prisión el joven de Badajoz en busca por una condena por violación

El joven de 26 años sobre el que pesaba una orden de busca e ingreso en prisión por una condena por la violación de una menor en Badajoz ha sido trasladado este viernes al centro penitenciario para cumplir la pena de 4 años de cárcel que se le impuso por estos hechos.

Como adelantó este diario, fue detenido la madrugada del jueves por la Policía Nacional por su presunta implicación en los últimos tiroteos y ataques con objetos incendiarios que se han sucedido contra viviendas del Cerro de Reyes y San Roque. El joven, que estaba huido de la justicia desde hacía dos años, tenía, además, tres requisitorias judiciales pendientes, una de ellas por la condena por violación y otras por juicios pendientes.

Según ha explicado su abogado, Alfredo Pereira, su cliente ha ingresado en prisión por la sentencia firme por la agresión sexual a una menor de 17 en 2021, pero no por su supuesta participación en los tiroteos -en concreto, con los registrados contra una casa de la calle Grecia-, ya que por estos cargos fue puesto en libertad tras negarse a declarar en comisaría. La policía lo consideraba uno de los "principales" implicados en estos hechos violentos.

Este viernes por la mañana ha sido trasladado a los juzgados de Badajoz por otra de las requisitorias, pues también había una orden de busca, detención y puesta disposición judicial por no acudir a un juicio por otra causa por tráfico de drogas, en la que está acusado junto a otras seis personas más. Tras serle comunicada la nueva fecha del juicio, ha sido trasladado a la cárcel.

El joven fue detenido sobre las dos de la madrugada del jueves en la avenida Manuel Rojas Torres, cuando llegaba en una moto al domicilio familiar. Fuentes consultadas por este diario señalan que el detenido habría tenido "colaboración" por parte de personas de su círculo más próximo para eludir la acción de la justicia durante el tiempo que ha estado en busca y captura, lo que ha dificultado que fuera localizado antes.

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Asimismo, aseguran que ha estado utilizando diferentes vehículos en sus desplazamientos, variando sus horarios y extremando las medidas de seguridad para evitar que la policía lo encontrara. Las precauciones, según afirman, han ido más en el último mes, coincidiendo con los tiroteos contra viviendas en San Roque y el Cerro de Reyes.