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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

José Domíngo Jiménez, diagnosticado erróneamente con una enfermedad degenerativa hace 21 años.

José Domíngo Jiménez, diagnosticado erróneamente con una enfermedad degenerativa hace 21 años. / S. GARCÍA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Un pacense diagnosticado con una enfermedad degenerativa descubre 21 años después que está sano

A José Domingo Jiménez, vecino de Guadiana, su reumatólogo le detectó una espondilitis anquilosante cuando tenía 26 años y, tras casi dos décadas de tratamiento, su nuevo médico ha rectificado el diagnóstico: nunca tuvo esta patología. "Me había desahuciado a mí mismo y me he privado de todo. Hace poco más de un mes que lo sé y aún lo estoy asimilando", asegura

La Semana Santa de Badajoz: una historia de mezcla, resistencia y transformación

El investigador Antonio Manzano repasa la evolución de la celebración, desde sus raíces gremiales hasta su apertura actual

Genaro González: "Más de una vez se me han saltado las lágrimas fotografiando la Semana Santa de Jerez de los Caballeros"

Junto a Francisco Jesús Pérez Rodríguez, los fotógrafos exponen en 'Arte en imágenes' su obra más íntima, donde la emoción de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros es llevada al límite de la sensibilidad

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Los asesinos de Francisca Cadenas y sus ataques "denigrantes" contra las mujeres: "Luego dicen que las violan"

Los dos hermanos, sobre todo Julián, el asesino confeso, se refieren a las mujeres "de manera sexualizada y las cosifican", consultan páginas porno y las consideran como un mero instrumento para la "obtención de placer sexual". Los investigadores de la UCO resaltan en sus informes que Julián "no se ha relacionado de manera sentimental con alguna mujer" y no ha tenido "pareja o acercamiento a persona del otro sexo"

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