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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Un pacense diagnosticado con una enfermedad degenerativa descubre 21 años después que está sano
A José Domingo Jiménez, vecino de Guadiana, su reumatólogo le detectó una espondilitis anquilosante cuando tenía 26 años y, tras casi dos décadas de tratamiento, su nuevo médico ha rectificado el diagnóstico: nunca tuvo esta patología. "Me había desahuciado a mí mismo y me he privado de todo. Hace poco más de un mes que lo sé y aún lo estoy asimilando", asegura
La Semana Santa de Badajoz: una historia de mezcla, resistencia y transformación
El investigador Antonio Manzano repasa la evolución de la celebración, desde sus raíces gremiales hasta su apertura actual
Genaro González: "Más de una vez se me han saltado las lágrimas fotografiando la Semana Santa de Jerez de los Caballeros"
Junto a Francisco Jesús Pérez Rodríguez, los fotógrafos exponen en 'Arte en imágenes' su obra más íntima, donde la emoción de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros es llevada al límite de la sensibilidad
Los asesinos de Francisca Cadenas y sus ataques "denigrantes" contra las mujeres: "Luego dicen que las violan"
Los dos hermanos, sobre todo Julián, el asesino confeso, se refieren a las mujeres "de manera sexualizada y las cosifican", consultan páginas porno y las consideran como un mero instrumento para la "obtención de placer sexual". Los investigadores de la UCO resaltan en sus informes que Julián "no se ha relacionado de manera sentimental con alguna mujer" y no ha tenido "pareja o acercamiento a persona del otro sexo"
- Muere en Badajoz una mujer al precipitarse desde un sexto piso
- Alarma en Cerro Gordo tras la desaparición de dos menores de dos años que salieron solos del colegio
- La calle Toledo de Badajoz se viste de gala por primera vez para recibir a la Virgen de la Palma
- El violador en busca y captura también ha sido detenido por los últimos tiroteos en Badajoz
- Once institutos de Badajoz agotan sus plazas, mientras que los otros diez aún tienen vacantes
- Detenido en Badajoz un violador que estaba en busca y captura
- Provoca un aparatoso accidente de tráfico en el puente de la Universidad de Badajoz y huye de la zona
- El López de Ayala de Badajoz se descubre ante el público por el Día Mundial del Teatro